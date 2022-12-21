بالروابط.. التعليم تصدر النماذج الاسترشادية للصفين الرابع والخامس الابتدائى

جدة - نرمين السيد - للاطلاع على النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائى الدخول على هذا الرابـــط

للاطلاع على النماذج الاسترشادية للصف الخامس الابتدائى الدخول على هذا الرابــط

نظام التعليم الجديد

ووصل قطار نظام التعليم الجديد 2.0، الذى بدأ تطبيقه من العام الدراسى 20218/ 2019، إلى الصف الخامس الابتدائى هذا العام 2022/ 2023، ويقوم هذا النظام على إطار جديد للمناهج يعمل على بناء قدرات الطالب وإكسابه المهارات الحياتية المختلفة من حل المشكلات والإبداع والنقاش والعمل والتفكير النقدى، ويحول مفهوم التعلم من الحفظ والتلقين إلى الفهم وتنمية المهارات، لإعداد جيل قادر على المنافسة وفق مهارات سوق العمل فى القرن الـ21 الذى يتطلب مهارات حقيقية من أجل التوظيف.

ويدرس طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى هذا العام 12 مادة هى: اللغة العربية، التربية الدينية، الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية، الدراسات الاجتماعية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المهارات المهنية، القيم واحترام الآخر، التربية الفنية، التربية البدنية والصحية والتربية الموسيقية، هذا بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو، واللغة الإنجليزية "كونكت بلس" الخاص بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة التى تدرس باللغة الإنجليزية.

ويستعد الطلاب، لامتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر عقدها خلال يناير المقبل.

نظام التقييم للصفين الرابع والخامس الابتدائى:

- 60 درجة للاختبارات، 35 درجة للمهام الأدائية، 5 درجات للمواظبة على الحضور، والدرجة النهائية للمادة 100 درجة.

- بالنسبة لتقييم مقرر القيم واحترام الآخر: يتم إجراء تقويم تكوينى يقيم المعلم فيه سلوك الطلاب وفقا لمعدلات أدائهم فى ضوء نواتج التعلم الخاصة بالقيم التى يتضمنها المنهج المقرر، وذلك باستخدام مقياس الأداء.

- بالنسبة لتقيم مقرر التربية الفنية، والتربية البدنية والصحية، والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكاتسو: يقيم المعلم أداء الطلاب، وفق نواتج التعلم الخاصة بكل مادة التى يتضمنها المنهج الدراسى، ويشار إليها بــ"اجتاز- لم يجتز".

- التقييم تراكمى بناء على ثلاثة اختبارات فى الفصل الدراسى الواحد بينهما اختبارى شهرين، إضافة للاختبار النهائى الذى يعقد فى نهاية كل فصل دراسى، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة فى الفصل الدراسى كاملا، ويحصل الطالب فى نهاية الفصل الدراسى على مجموع الدرجات الثلاث.

تقييم بالألوان

وفيما يخص التعبير عن نتيجة تقييم المتعلم أوضح القرار الوزارى، أنها تتم فى صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه، على النحو التالى:

اللون الأزرق: يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات فى اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة "من 85 إلى 100"

اللون الأخضر: يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف، والمهارات المطلوبة "من 65 لأقل من 85"

اللون الأصفر: يوضح أن المتعلم فى حاجة إلى بعض الدعم "من 50 لأقل من 65"

اللون الأحمر: يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال فى حاجة إلى الكثير من الدعم "من 1 لأقل من 50"

وفى حال حصول الطالب على اللون الأحمر فى أحد المقررات الدراسية، يعقد له اختبار الدور الثانى، فإذا استمر حصوله على اللون الأحمر، يعد راسبا، وعليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى، واختباره فيما درسه فى الفصلين الدراسيين معا.

كما نص القرار على أن يوضع أسفل إخطار النجاح نتيجة تقييم الطالب من المعلم رائد الفصل لمختلف الجوانب الشخصية والسلوكية، تتضمن رصد نقاط التميز، وتشخيص جوانب الضعف إلى جانب نتيجة تقييم الميول والاتجاهات.