محافظ شمال سيناء يشدد على الإعلان عن أسعار السلع الاستراتيجية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 03:30 مساءً - أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن الأوضاع طبيعية بالمحافظة مثلها مثل أى محافظة أخرى.

وأعلن المحافظ أثناء رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة أن الوضع في تحسن خاصة بالعريش العاصمة حيث نسير في خطى منتظمة من أجل تحقيق المطالب الجماهيرية.

وأشار المحافظ الى أن الشغل الشاغل حاليا هو السلع التموينية والمواد الغذائية والارتفاع غير مبرر فيها وخاصة السلع الإستراتيجية لوجود جشع بعض التجار.

وأكد شوشة أن محافظة شمال سيناء تعد من أكثر المحافظات استقرارا في السلع التموينية والمواد الغذائية، موجها تحيته الى مديرية التموين العاملين ومباحث التموين لجهودهم في تحقيق الاستقرار ، لى جانب منافذ القوات المسلحة والشرطة التى ساعدت على تحقيق ذلك.

ووجه محافظ شمال سيناء بضرورة الإعلان عن أسعار السلع والمواد الغذائية والمنتجات المتنوعة بالأسواق والمحال التجارية على لوحة كبيرة وبصورة واضحة للمستهلك.

وشدد على اتخاذ الإجراءات المشددة ضد التجار المخالفين، وأن توجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء بايقاف البطاقات التموينية للمخالفين وحرمانهم من الدعم بما في ذلك المواد التى تصرف على البطاقات الزراعية، وأن يتم التركيز على المحلات الموجودة بالقرى والتجمعات حيث أن المهلة تنتهى الأربعاء القادم وبعدها يتم تطبيق العقوبات المشددة على المخالفين.

كما وجه مفتشى التموين بضرورة متابعة مخازن السلع ومراجعة الأسعار، والتأكد من بيعها للمواطنين بالسعر الرسمى، وتطبيق قانون حماية المستهلك .

وأعلن المحافظ عن اقامة معارض للسلع خلال الأسبوع القادم لكبار التجار يتبعها معارض أخرى استعدادا لرمضان لصغار التجار، وأن تعمل شركات الجملة كمنافذ لبيع السلع والمنتجات للمواطنين.

وعرض المحافظ الاسكان البديل من اجتماعى واقتصادى وتعاونى وغيرها ، وضرورة اعداد تقرير شهرى لعرضه على الدكتور رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، ووجه رؤساء المدن الى التأكد من اجراءات مواجهة الأمطار والسيول وتوفير الاحتياجات اللازمة .

وأشار إلى الاستعداد لتنفيذ الموجة 20 ازالات اعتبارا من يوم 25 ديسمبر الجارى ، وأنه على كل رئيس مدينة حصر المخالفات الموجودة في نطاقه .

حضر الاجتماع اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ، العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، عبد العال البدرى السكرتير العام المساعد ، العميد مصطفى محمد مصطفى رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، رؤساء مجالس المدن ، ورؤساء القطاعات ومديرى عموم المديريات .