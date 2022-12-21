خالد عبدالغفار يتفقد مركز القيادة في وزارة الصحة السعودية وهيئة الغذاء والدواء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ونظيره السعودي «فهد الجلاجل» اليوم الأربعاء، مركز القيادة في وزارة الصحة السعودية، وذلك ضمن برنامج زيارة الوزير للمملكة، والتي تستمر على مدار يومين.

وخلال الجولة، استمع الدكتور خالد عبدالغفار، إلى عرض تقديمي مفصل عن مركز القيادة واستراتيجية عمله، ودوره في المنظومة الصحية بالمملكة، حيث أشاد الوزير بالمركز واستخدامه لأحدث الوسائل التكنولوجية لتحقق أعلى معدلات الأمان الصحي للشعب السعودي الشقيق.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه عقب انتهاء جولة وزير الصحة والسكان في مركز القيادة، توجه لزيارة هيئة الغذاء والدواء السعودية، ضمن برنامج زيارته للمملكة.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير بحث مع مسئولي هيئة الغذاء والدواء السعودية، سبل التعاون في مجال الدواء، وإمكانية التوسع في تصدير الأدوية المصنعة في مصر إلى المملكة السعودية.