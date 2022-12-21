وزارة التعليم تصدر النماذج الاسترشادية للصفين الرابع والخامس الابتدائى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النماذج الاسترشادية لامتحانات طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، وذلك حتى يتم تدريب الطلاب على شكل أسئلة المنهج الجديد للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2022.

للاطلاع على النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي الدخول على الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning/?schoolStageId=1582&schoolYearId=1934&schoolTermId=1584&contentTypeId=26636&pageIndex=0&sortBy=0

للاطلاع على النماذج الاسترشادية للصف الخامس الابتدائي الدخول على الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning/?schoolStageId=1582&schoolYearId=3606&schoolTermId=1584&contentTypeId=26636&pageIndex=0&sortBy=0

كانت أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعض النماذج الاسترشادية في مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصفين الرابع والخامس الابتدائي، الاستعانة بها أثناء وضع اختبار شهر نوفمبر الجارى.

وأوضحت الوزارة، أنه في ضوء ما جاء بالقرار الوزاري 167 لسنة 2022 بشأن نظام الدراسة والتقييم الطلاب الصفين الرابع والخامس من الحلقة الابتدائية، و في إطار ما تقوم به الإدارة المركزية للتطوير المناهج من اجراءات لتيسير إعداد اختبارات تراعي مواصفات الورقة الامتحانية، وتسهيلاً على كلا من المعلم والموجه، تم إتاحة أسئلة استرشادية فى مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصفين الرابع والخامس الابتدائى يمكن أن يستعين بها واضعي الاختبارات من الموجهين والمعلمين في اختبارات شهر نوفمبر للعام الدراسي 2022-2023م.