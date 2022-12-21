رئيس الإنجيلية: نحمل رسالة محبة وفرح بالميلاد للعالم كله (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ووفدًا من قيادات ورموز الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأربعاء، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بمقر بطريركية الأقباط الكاثوليك.





وقال رئيس الإنجيلية: "فرحون اليوم بلقاء غبطتكم، ونحمل رسالة محبة وفرح بالميلاد للعالم كله، ومحبتنا وتقديرنا لغبطتكم كبيران". ومن جانبه رحب البطريرك إبراهيم، بالدكتور القس أندريه زكى، والوفد المرافق له؛ الذى حضر للتهنئة بعيد الميلاد، معتبرًا "أن تهنئتكم اليوم تعكس عمق روابط الوحدة والمحبة بين الكنائس المصرية".

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