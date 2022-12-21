وزير القوى العاملة يوجه بسرعة رقمنة جميع خدمات الوزارة

جدة - نرمين السيد - وأشار الوزير، فى بيان اليوم الأربعاء، إلى التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتى القوى العاملة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى متابعة تنفيذ بروتوكول التعاون بهذا الشأن، وإلى أن الوزارة حريصة على إنجاز هذا الملف فى أسرع وقت.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم، بديوان عام الوزارة، مع اللجنة العليا، واللجنة التنفيذية، والخاصة بتفعيل بروتوكول التعاون بين الوزارتين، الذى يهدف إلى تقديم الخدمات وتطوير البوابة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة، الذى جرى توقيعه يناير 2021.

وناقش الاجتماع الخطوات التى جرى اتخاذها من جانب اللجنة التنفيذية لتفعيل البروتوكول، وتعمل الوزارة من خلاله على ميكنة 3 خدمات وهى خدمة كعب العمل، وقياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة، وتراخيص عمل الأجانب.

واستعرضت اللجنة جميع الجهود التى بذلت بالتعاون مع وزارة الاتصالات، فضلا عن مناقشة العقبات التى واجهتهم خلال الفترة السابقة وكيفية مواجهتها.

واستمع الوزير إلى ما جرى إنجازه موجها باتخاذ خطوات أسرع فى تفعيل البروتوكول، والتعاون الكامل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير كافة الخدمات والأعمال بشكل عام، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن بشكل خاص.

يذكر أن البروتوكول يعمل فى إطار أربع محاور: الأول: تطوير البوابة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة، والثانى: تطوير وربط الخدمات الإلكترونية ببوابة مصر الرقمية، الثالث: إضافة خدمات التدريب والتعلم عن بعد، والرابع: التدريب وتنمية القدرات البشرية للعاملين.