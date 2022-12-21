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حقيقة إضراب عمال توصيل الطلبات بالقاهرة للمطالبة بتعديل الأسعار

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 02:28 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة منشور تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية متضمناً إضراب عمال "دليفرى" بإحدى الشركات الخاصة بتوصيل الطلبات بمدينة نصر للمطالبة بتعديل أسعار توصيل الطلبات.

 

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وبالإنتقال والتقابل مع مدير فرع الشركة أفاد بعدم وجود إضراب ، وأن عمال "الدليفرى" منتظمة بالعمل وأنهم معتادين الوقوف بإحدى المناطق بمدينة نصر فى إنتظار إستلام "أوردرات" لتوصيلها نظراً لكثرة المطاعم بتلك المنطقة .

 

ويأتى ذلك فى إطار الشائعات والأكاذيب التى دأبت على نشرها الجماعة الإرهابية لمحاولة إحداث البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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