”وزير الإنتاج الحربي ووزير التنمية المحلية” يتابعان الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 02:27 مساءً - استقبل المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء/ هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جاء ذلك بديوان عام الوزارة.

وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات لدفع عجلة التنفيذ وتذليل أي معوقات لسرعة الإنتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة لذلك، حيث تقوم وزارة الانتاج الحربي بتنفيذ عدد من الأعمال المتعاقد عليها مع وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة والتي تتضمن تنفيذ مصانع جديدة ورفع كفاءة عدد من المصانع القائمة حيث يجري حالياً تنفيذ أعمال عدد (١٠) مصانع بتكلفة تقديرية تبلغ ٦٢٠ مليون جنيه بالإضافة إلى الأعمال الجديدة المقترح التعاقد بشأنها والتي تشمل عدد (١٤) مصنع منها (١٠) مصانع جديدة وعدد (٤) مصانع رفع كفاءة .

وأوضح المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا اللقاء يأتي في ضوء توجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية وإتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة من خلال هذه المنظومة، حيث شملت المباحثات التي تمت خلال اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي للتعاون المشترك في مجال إدارة منظومة المخلفات وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من جهود لإيجاد حلول مستدامة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وعلى رأسها مراجعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى والثانية والاستعداد لتنفيذ المرحلة الثالثة من المنظومة وكذا مشروع إقامة محطة معالجة المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش في محافظة الجيزة، وأشاد الوزير "محمد صلاح" بجهود ودور وزارة التنمية المحلية في التنسيق مع باقي الجهات المشاركة في تنفيذ المنظومة الجديدة لسرعة تنفيذ برامجها المختلفة وفقاً للمخطط الزمني.

ومن جانبه أشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على دفع عجلة تنفيذ المشروعات وتذليل أي تحديات في هذا الشأن تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى حول رفع كفاءة المنظومة والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها.

وأكد اللواء/ هشام آمنة أن الحكومة تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات بأعلى مستوى لإحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بالشارع المصري يحقق رضا المواطنين والتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة والتخلص الآمن منها من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

كما شهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من وزارة التنمية المحلية المسندة لوزارة الإنتاج الحربي ومن بينها تحويل عدد (٢٢٦٢) أتوبيس تابعين لهيئتي النقل العام بالقاهرة والاسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، حيث تم نهو وتسليم (٣٠٠) أتوبيس بالمرحلة الأولى وجاري استكمال الأعمال طبقا للبرنامج المخطط لذلك، علما بأنه قد سبق قيام وزارة التنمية المحلية بالتعاقد مع وزارة الانتاج الحربي علي توريد (١١٠) أتوبيس كهربائي بمبلغ ٦٠٠ مليون جنيه وتم نهوها وتسليمها إلى الهيئتين بالقاهرة والاسكندرية وتعمل على أرض المحافظتين.

وخلال اللقاء تم استعراض موقف تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة بمختلف محافظات الجمهورية على مدار الـ٧ سنوات المقبلة، حيث تم التعاقد خلال العام المالي الحالي بين وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي على توريد ٣.٧ مليون شجرة للمحافظات بتكلفة ٨٥ مليون جنيه وجاري أعمال التوريد حالياً للمحافظات.

بدوره صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة السيد/ محمد عيد بكر أنه تم خلال اللقاء التأكيد على حرص وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة التي من بينها تحقيق التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، وذلك في إطار الإيمان بدورها الوطني بإعتبارها ظهير صناعي هام للدولة ومشاركتها الفعالة فى تنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية، مشيراً إلى أنه حضر اللقاء من وزارة التنمية المحلية المهندس محمد السيد مساعد الوزير للتخطيط ومن وزارة الانتاج الحربي كل من المهندس/ إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس/ أشرف حلمي رئيس قطاعات المشروعات بالهيئة والمهندس/ منير هلال رئيس قطاع المتابعة الفنية والمهندس/ هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.