محافظ كفر الشيخ يؤكد توافر السلع الاستراتيجية لعدة أشهر

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين توافر السلع الاستراتيجية خاصة الأرز بأسعاره المُعلنة لعدم تعرضهم للغرامة طبقاً للقانون بمخازن الشركة العامة لتجارة الجملة، والتى تكفى لعدة أشهر، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بالمتابعة المستمرة لموقف الأسواق وأسعار السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.





جاء ذلك خلال الحملة التى قادها المحافظ اليوم الأربعاء، لمتابعة توافر السلع فى الأسواق والمرور على المحال والسلاسل التجارية، للتأكُد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وجودتها، وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

واستمع محافظ كفر الشيخ -خلال تفقده منافذ بيع السلع والسلاسل التجارية- لآراء المواطنين حول توافر السلع ومدى توافرها بالأسواق ومستوى جودتها، مطالبا بتنوع السلع فى الجمعيات الاستهلاكية التابعة لمديرية التموين، ليستفيد المواطنين من توافر جميع مستلزماتهم بأسعار مناسبة لجميع الفئات،موجهاً بضرورة مراعاة حجم الطلب.

كما تفقد منافذ بيع السلع الغذائية ومنها المنفذ الدائم غرب مدينة كفر الشيخ، وتابع الإعلان عن أسعار السلع، ووضعها فى أماكن واضحة للجمهور، موجها بضرورة المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال تنفيذ حملات مستمرة على مدار اليوم فى الأسواق ومنافذ بيع السلع للجملة والتجزئة، للتأكد من توافر السلع وعدم المغالاة بالأسعار، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية والأسواق بإعلان قوائم الأسعار بشكل واضح، مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحتكرين.

شدد المحافظ على ضرورة التعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والغرفة التجارية، لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون.