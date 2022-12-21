شكرى يتوجه إلى تنزانيا للمشاركة فى احتفال ملء بحيرة سد جوليوس نيريرى

جدة - نرمين السيد - يترأس سامح شكرى وزير الخارجية، الوفد الرسمى المصرى الذى يتوجه إلى العاصمة التنزانية دار السلام اليوم 21 ديسمبر الجارى، بمشاركة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لحضور احتفالية تدشين ملء بحيرة سد "جوليوس نيريرى"، الذى يُنفذه التحالف المصرى لشركتى المقاولون العرب والسويدى إليكتريك، على نهر روفيجى بدولة تنزانيا.





وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سوف يشارك يوم 22 ديسمبر فى احتفال تدشين ملء بحيرة سد "جوليوس نيريرى" فى حضور عدد كبير من المسؤولين وممثلى التحالف المُنفذ للمشروع ورموز المجتمع التنزانى ووسائل الإعلام والمواطنين، حيث سيتم غلق بوابة نفق التحويل للإعلان عن بدء ملء المياه فى السد. وأضاف السفير أبو زيد، أنه من المقرر أن تشارك رئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية "سامية حسن" فى الاحتفالية، نظراً لما يمثله المشروع من أهمية كبيرة للشعب التنزانى لتوليد الطاقة والسيطرة على فيضان نهر روفيجى، بالإضافة إلى تنظيم استدامة التدفقات المائية اللازمة لزراعة المناطق المحيطة به وممارسة أنشطة الصيد النهرى. وتجدر الإشارة، إلى أن مشروع سد "جوليوس نيريرى" يُعد من أهم المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها فى القارة الأفريقية بتكلفة 3 مليار دولار، ويعد تجسيداً لقدرات وإمكانات الشركات المصرية فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى فى عدد من الدول الأفريقية، ونموذجاً يحتذى به للتعاون الإقليمى البناء بين الدول الإفريقية الشقيقة لدعم جهود التنمية وتحقيق مصالح شعوبها.

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