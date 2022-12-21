محافظ الجيزة يؤكد استمرار حملات الرقابة لمحاربة الاستغلال التجارى

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الجيزة أحمد راشد، استمرار حملات الرقابة ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء؛ للتأكد من مدى توفر السلع الأساسية وصلاحية المعروض، ومحاربة جميع صور الاستغلال التجارى وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى أن المحافظة قامت بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين بتوجيه سلسلة من الحملات التموينية على المخازن السلعية المخالفة لضبط محتكرى السلع الغذائية وردع المخالفين.





وقال محافظ الجيزة، فى تصريح له اليوم الأربعاء، إن الحملات التى تمت على مدار شهر استهدفت الأسواق والمخازن السلعية والمحال بمراكز البدرشين وأطفيح وأوسيم ومنشأة القناطر وحى بولاق الدكرور وأبو رواش والسادس من أكتوبر، لافتا إلى أن الحملات تمكنت من ضبط 450 طن سلع غذائية وتموينية بغرض الاحتكار أو حجب البيع أو مدعمة من قبل الدولة بحوزة مخالفين.

وأضاف أنه تم ضبط 256 طنا من السلع الغذائية الأساسية داخل مخازن غير مستوفية الاشتراطات الصحية وغير مدون عليها بيانات تفيد مصدر الحصول عليها بقصد التجميع وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وقد ضمت الضبطية سلعا من بينها القمح، والدقيق، والأرز، والمكرونة، والسكر، والعدس، والفول، والبسلة"، بالبدرشين وبولاق الدكرور والعمرانية والسادس من أكتوبر.

وأوضح أنه تم ضبط 70 طن دقيق بلدى مدعم بمركزى أطفيح وأوسيم من الحصص المخصصة للمخابز البلدية لإنتاج خبز بلدى بهدف بيعه فى السوق السوداء وعدم وصول الدعم لمستحقيه، إلى جانب ضبط سيارة بمركز ومدينة البدرشين، وبحوزتها 30 طن سكر تموينى مدعم بقصد بيعه فى السوق السوداء والإضرار بالصالح العام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشار إلى أنه تم كذلك ضبط 7 أطنان أسمدة وكيماويات مدعمة، من المحظور بيعها خارج وزارة الزراعة؛ وذلك بأحد المخازن غير المرخصة بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، بالإضافة إلى ضبط حوالى 200 ألف لتر من المواد البترولية داخل إحدى محطات بنزين غير مرخصة بأكتوبر وأبو رواش ومنشأة القناطر.

وقال المحافظ إن الجهود التموينية فى مجال الغش التجارى تمكنت من ضبط 22.5 طن سلع غذائية مجهولة المصدر داخل ثلاجة سلع غذائية بالهرم شملت "جبنة موزاريلا، كفتة، كبدة إسكندرانى، مقطعات لحوم، إستربس حار، جمبرى مقشور"، كما تم ضبط 51 طن سمسم مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الأدمى بالسادس من أكتوبر، و14.5 طن توابل ومكرونة ببولاق الدكرور داخل مخزن مواد غذائية لعدم حصوله على التراخيص اللازمة وعدم مطابقة الاشتراطات الصحية، كما تمكنت الجهود التموينية من ضبط بدال تموينى قام بتجميع 242 بطاقة تموينية وعدد 3 ماكينات صرف بغرض التربح والاستيلاء على المال العام وذلك بالوراق وأطفيح، بالإضافة إلى ضبط 12 ألف طبق بيض بالمخازن بنطاق الهرم والسادس من أكتوبر بغرض احتكاره وبيعه بأزيد من السعر الرسمى ومدون عليه علامة تجارية بدون أية فواتير ضريبية.