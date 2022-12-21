حياة كريمة.. 54 قافلة طبية مجانية بجميع المحافظات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - والقوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا. وتضم التخصصات الطبية من الباطنة والأطفال والأنف والأذن والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، ويتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

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