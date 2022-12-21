رئيس «المستشفيات التعليمية»: أبطال السكر من أطفالنا يحظون باهتمام بالغ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك رغبة من الهيئة فى مواصلة رسالتها الإنسانية والطبية تجاه المجتمع، وسعيها الدائم للتأكيد على أهمية التوعية والتثقيف فى الوقاية من المرض والحد من مضاعفاته، وبخاصة لدى الأطفال الذين يمثلون الثروة البشرية القادمة للوطن.

وقال الدكتور محمد فوزى السوده، رئيس الهيئة، إن تنظيم هذه الفعالية، جاء من منطلق حرص الهيئة الدائم على توعية وحماية الأسرة من مرض السكرى، ورفع الوعى حول تأثير المرض على الأسرة وتقديم الدعم للأطفال المرضى، وتعزيز دور الأسرة فى معالجة مرض السكرى ومتابعته والوقاية من مضاعفاته المتعددة، ونشر التوعية والتثقيف به حتى لا تؤثر هذه المضاعفات على الأطفال مستقبلا ويستطيعوا الحياة بصورة طبيعية كباقى أقرانهم.

وجرى التأكيد خلال الفعالية على إيصال المعلومات الطبية اللازمة للأطفال بطريقة مبسطة تتوافق مع طبيعتهم والمرحلة العمرية التى يمرون بها من خلال عرض ترفيهى مبسط لإيضاح أهمية السيطرة على مستويات السكر لدى الأطفال، وأهمية النظام الغذائى الصحى ومراقبة مستويات السكر فى الدم باستمرار، وانتظام إعطاء الطفل الإنسولين فى المواعيد المقررة.

وأفاد الدكتور إيهاب نبيل، عميد المعهد القومى للسكر والغدد الصماء، بأن تنظيم تلك الفعاليات يأتى متسقا مع أهداف يوم السكر العالمى 2022، الذى يخاطب مرضى السكرى وعائلاتهم وجميع فئات المجتمع، حتى تصل المعلومة للطفل بطريقة يتفاعل معها، وجرى ابتكار وتصميم شخصيات عرائس متحركة وتسميتها بأسماء "سكر" و"مضبوط" لتوصيل المعلومات بسهولة للطفل من خلال مسرحية استعراضية، وجرى عمل 4 أفلام رسوم متحركة للأطفال للتوعية بالسكر النوع الأول، وكراسة تلوين وألوان جرى توزيعها على الأطفال غنية بالمعلومات اللازمة عن السكر النوع الأول، وجار دمج كل هذا من خلال تطبيق تعليمى باسم المعهد للتثقيف والتوعية، يتم تحميله على الهاتف لضمان التفاعل الدائم مع الطفل.

كما جرى خلال الفعاليات تحليل السكر التراكمى لحوالى 500 طفل وتوزيع وجبات صحية لهم.

وأورد أن ذلك يأتى فى إطار الاهتمام الشديد الذى توليه الهيئة والمعهد، بتوفير أعلى الإمكانيات الطبية فى العلاج لأطفال السكر من النوع الأول طبقا للإرشادات الدولية، وكذلك تحديث قسم العلاج الخاص بهم من 18 سريرا و5 أسرة رعاية مركزة متخصصة لأطفال النوع الأول من السكر.