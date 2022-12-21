حياة كريمة فى القليوبية.. استمرار أعمال تبطين الترع بقرية ميت كنانة (صور)

جدة - نرمين السيد - وتشهد قرية ميت كنانة بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، تواصل الأعمال بالترع لتبطينها. ويهدف مشروع تبطين الترع، تأهيل حوالى 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024. ويأتى المشروع فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لجميع القطاعات المستخدمة للمياه كما ونوعا، بما ينعكس إيجابيا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

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