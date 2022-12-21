رونالدو في النصر السعودي؟.. قناة سعودية تنشر قميص الدون الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 12:30 مساءً - كشفت قناة 24 الرياضية السعودية عن مؤشر قوى لاقتراب النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو من التوقيع لنادى النصر السعودى للعب ضمن صفوفه عقب انتهاء كأس العالم 2022 فى قطر.

كريستيانو رونالدو على أبواب النصر

فسخ رونالدو عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضى قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022، بعد انتقاده الحادة وتصريحاته الهجومية ضد المدرب الهولندى إيريك تين هاج والسياسيات الداخلية للنادى منذ رحيل السير أليكس فيرجسون.

ونشر أحد الصحفيين بقناة 24 الرياضية السعودية، فيديو لحظة طبع اسم رونالدو على قميص النصر السعودى، وعلق قائًلا: "ممنوع دخول أصحاب القلوب الضعيفة".

وهو ما يعد مؤشرا قويا لاقتراب كريستيانو رونالدو من ارتداء قميص النصر السعودى، بعد الفشل فى التوصل لاتفاق مع أى ناد أوروبى للانتقال إليه بعد رحيله عن مان يونايتد.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن نادى النصر السعودى عرض 200 مليون يورو سنويًا على رونالدو من أجل توقيع للعالمي واللعب ضمن صفوفه لمدة موسمين.



رونالدو.. ماذا قدم النجم البرتغالي في كأس العالم؟

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو ودع منافسات كأس العالم 2022 مع منتخب البرتغال، بعد الخسارة أمام المغرب فى دور الـ8 بنتيجة 0-1، لكن خلال أحداث البطولة تعرض رونالدو لأزمة نفسية كبيرة بدءًا من خروجه من مباراة كوريا الجنوبية فى آخر مباريات دور المجموعات بالمونديال، ومرورًا بجلوسه على مقاعد البدلاء أمام سويسرا والمغرب على الترتيب وعدم المشاركة بشكل أساسي في اللقاءين مع برازيل أوروبا.