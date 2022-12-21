«معلومات الوزراء» يدرج نوافذ معلوماتية جديدة بموقعه الإلكترونى

جدة - نرمين السيد - استحدث مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إدراج نوافذ معلوماتية جديدة بموقعه الإلكترونى تحت عنوان "بيانات وإحصاءات ومؤشرات"، تتضمن البيانات والمؤشرات والإحصاءات المحلية والإفريقية والعالمية.





وتتضمن الإضافات نافذة بعنوان كتاب "وصف مصر بالمعلومات"، والتى تحتوى توصيفًا معلوماتيًا دقيقًا لأهم مؤشرات التنمية على مستوى محافظات الجمهورية بحيث يمكن اعتباره مرجعًا يُستند إليه فى التخطيط ورسم السياسات.

كما تشتمل الإضافات على جزء بعنوان "مؤشرات إفريقيا" والتى تحتوى على المؤشرات الإفريقية الرئيسية مثل مؤشرات "التكنولوجيا، والاستقرار السياسى، والابتكار، والأداء الحكومى، وغيرها".

كذلك تتضمن النافذة الجديدة متابعة مستمرة لحركة "الأسعار العالمية" والتى تحتوى على تحديث دورى لأسعار السلع العالمية الاستراتيجية فى صورة سلاسل زمنية مثل أسعار "الذهب، والبترول، وخام برنت، والحبوب، وغيرها"، فضلاً عن اشتماله على "مؤشرات محلية" تحتوى على عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة التى تُحدث دوريًا مع سلاسلها الزمنية، مثل "الناتج المحلى الإجمالى، وتقديرات السكان، ومعدل البطالة وغيرها"، كما يشتمل على "مؤشرات الاقتصاد العربى" والتى تعرض سلاسل زمنية لمؤشرات الدول العربية بشكل يعكس التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

ويمكن لكافة المواطنين والباحثين تصفح الركن ومتابعة كل ما يتضمنه من بيانات وإحصاءات ومؤشرات من خلال الرابط التالى:

https://www.idsc.gov.eg/DMS/LandingPage