مجلس كنائس مصر يبحث الإعداد لعيد تأسيسه العاشر

جاء ذلك بمشاركة الأمناء المشاركين، الأب بولس جرس، عن الكنيسة الكاثوليكية، والقمص بيشوى حلمى، عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والقس رفعت فتحى، عن الكنيسة الإنجيلية، والعميد يشوع يعقوب، عن الكنيسة الأسقفية، والمهندس عصام عياد، سكرتير مكتب الأمانة العامة للمجلس.
وناقش الحضور إعداد وترتيب الاجتماع السنوى العام العاشر؛ لمجلس كنائس مصر "2013 - 2023"، والمزمع عقده فى شهر فبراير المقبل، بالإضافة إلى إجراءات التسليم والتسلم للأمين العام للمجلس فى دورته الجديدة، بحضور رؤساء العائلات الكنسية بمصر: قداسة البابا تواضروس الثانى البطريرك الأنبا ابراهيم إسحق بطريرك الاقباط الكاثوليك والقس الدكتور أندريا زكى رئيس الطائفة الانجيلية قداسة البابا ثيؤدوروس الثانى بطريرك الروم الأرثوذكس ورئيس الأسقفية والدكتور سامى فوزى.
وتضمن الاجتماع أيضا مناقشة بعض تقارير لجان المجلس، والدفع بمسيرة العمل المسكونى بمصر.
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