جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، أن ذلك فى إطار سياسة التطوير والتحديث التى تتبعها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على أن يتم البدء فى الحجز على قطارى 905 / 916 القاهرة / الإسكندرية والعكس وقطارى 980 / 981 القاهرة / أسوان والعكس؛ لحجز تذاكر سفر يوم 5 / 1 / 2023 على أن يتم إدراج باقى القطارات تباعا. وللدخول على الموقع الالكترونى الخاص بحجز التذاكر من هنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بداية من اليوم.. تحديث الموقع الإلكترونى الخاص بحجز تذاكر السكة الحديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.