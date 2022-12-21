وزير القوى العاملة: العلاقات «المصرية-البحرينية» ممتازة وفى أزهى عصورها

جدة - نرمين السيد - قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إن العلاقات المصرية البحرينية ممتازة، وفى أزهى عصورها، والتعاون بين البلدين نموذجا يحتذى به فى التنسيق فى كل الملفات والقضايا المشتركة المحلية والعربية والدولية.





وأضاف الوزير، فى بيان اليوم الأربعاء، أن وزارة القوى العاملة حريصة كل الحرص على مشاركة الأخوة فى البحرين جميع المناسبات الوطنية الخاصة بهم، وأن التواصل مع الشركاء الاجتماعيين داخل المملكة فى قضايا العمل مستمر، وعلى أكمل وجه.

وتابع أن الوزارة كجزء من الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تتمنى للبحرين المزيد من التنمية والاستقرار.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شحاتة فى احتفالية اليوم الوطنى للبحرين، فى أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بحضور عدد من الشخصيات السياسية البارزة، وكان فى استقباله عبد الرحمن حسن هاشم، القائم بأعمال سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، الذى أكد اعتزاز المملكة بالعلاقات مع مصر.

وقال هاشم، إن الوزير حسن شحاتة أثنى على دور ومكانة مملكة البحرين كدولة شقيقة لمصر، وأنها شهدت فى عهد الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، إنجازات ضخمة فى العديد من المجالات التى جعلتها فى مصاف الدول المتقدمة.

واحتفلت مملكة البحرين هذا العام 2022 بالعيد الوطنى البحرينى الخمسين، فى يومى 16 و17 من شهر ديسمبر، حيث تتزين سماء مملكة البحرين باللونين الأحمر والأبيض، اللونين المكونين لعلم البحرين فى هذين اليومين التاريخيين لدى الشعب البحرينى.

ويعرف اليوم الوطنى البحرينى باسم يوم استقلال البحرين، ويمثل نهاية الاستعمار البريطانى فى البحرين وإلغاء معاهدة البحرين مع بريطانيا، وتكون مدة الاحتفال به يومين فقط حسب مرسوم ملكى، وعيد الجلوس الملكى للحاكم السابق عيسى بن سلمان آل خليفة على العرش، ويجرى الاحتفال باليوم الوطنى البحرينى من خلال الألعاب النارية والحفلات الموسيقية والعروض الغنائية.