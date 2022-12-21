وزير الصحة يوجه بزيادة معدلات الأداء فى تنفيذ المبادرات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بزيادة معدلات الأداء الخاص فى تنفيذ المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.





جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعى، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس"، لمتابعة تنفيذ خطة العمل بالمنظومة الصحية، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للإرتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

ونوه الوزير خلال الاجتماع بتلقى التقارير الدورية من جميع الجهات القائمة على العمل ضمن المبادرات الرئاسية الصحية، لتقييم الأداء وتحديث الخطط الخاصة بتطويره، لضمان توفير الأمن الصحى للمواطنين، وحمايتهم من الإصابة بالأمراض وليس علاجها فقط.

وبدوره أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لخطة تطوير وحدات الرعاية الأولية والخدمات المقدمة بها، والتى تتضمن 251 وحدة طب أسرة موزعين على محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن الخطة تتضمن تطوير الوحدات ورفع كفائتها وميكنتها بالكامل، فضلا عن رفع كفاءة الكوادر الطبية من العاملين بها خاصة أطباء الأسرة وتعظيم الاستفادة منهم، من خلال دورات تدريبية مخصصة لهم. وتوفير حزم تحفيزية للعاملين بها من الكوادر الطبية

وقال "عبدالغفار" إن الوزير وجه بتطوير خطط العمل الخاصة بملف القضية السكانية، فضلا عن توجيهه بإعداد برامج تدريبية مخصصة للكوادر الطبية من الخريجين المكلفين بالمنشآت الصحية، خاصة تخصصى (طب الأسرة والطوارئ)، مؤكدا أهمية الاستثمار فى العنصر البشرى وثقل مهاراته باعتباره أساس تقدم المنظومة الصحية.

وأضاف أن الوزير تابع خلال الاجتماع مؤشرات أداء التشغيل التجريبى للمشروع القومى للرعايات والحضانات والطوارئ (رعايات مصر)، حيث اطلع على تقرير بالحصر العددى للخدمات المطلوبة، وما تم توفيره وتحويله للغرفة المركزية فى الفترة من شهر يناير حتى شهر نوفمبر 2022، مشيرا إلى أن الوزير اطلع أيضا على مؤشرات أداء التشغيل التجريبى للمشروع فى الفترة من 1 وحتى 17 نوفمبر 2022، فضلا عن متابعة تسجيل حالات الرعاية والحضانات من الجهات المشاركة فى المشروع من كافة القطاعات.

ولفت إلى إطلاع الوزير على الخريطة الصحية الخاصة بمحافظة الجيزة، والتى تضمنت إحصائيات المحافظة خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، ومعدل الزيادة السكانية سنويا، وعدد المنشآت الصحية والكارت التعريفى الخاص بكل منشآة وعدد الأجهزة وعدد الفرق الطبية من العاملين، لافتا إلى أن الوزير وجه بسرعة الانتهاء من وضع الخرائط الصحية للمحافظات وتبنى نموذج موحد لها، وتحديث بياناتها دوريا، بما يساهم فى اتخاذ القرارات التى تدعم المنظومة الصحية بكل محافظة وفقا لاحتياج كل محافظة.

وأشار إلى أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على التقارير الخاصة بتفعيل منظومة خدمة المواطنين بالمستشفيات، حيث تم المرور على 204 مستشفى خلال الأسبوعين الماضيين، بالمحافظات، لمتابعة تفعيل الخدمة والتأكد من جودة العمل، والالتزام باللوجيستيات الخاصة بالمنظومة، مؤكدا على العمل الدائم لتطوير العمل ضمن المنظومة وتوفير تدريبات للعاملين.