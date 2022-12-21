محافظ الأقصر يشهد ظاهرة تعامد الشمس بمعبد الكرنك (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد مصطفى ألهم محافظ الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، احتفالية تعامد الشمس على المحور الرئيسى لمعبد الكرنك، وهى الظاهرة التى تحدث فى يوم 21 ديسمبر من كل عام، والذى يوافق بداية فصل الشتاء رسمياً، بحضور الدكتور فتحى ياسين مدير عام منطقة أثار مصر العليا.





وأكد محافظ الأقصر، أن رصد ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك يعد أحد أهم الأحداث التى تسعى المحافظة لاستغلالها فى تنشيط السياحة والتعريف بالحضارة المصرية القديمة، وزيادة المناسبات على أجندة السياحة المصرية، لافتا إلى أن مثل ذلك الحدث دليل على ريادة القدماء المصريين لعلم الفلك فى العالم أجمع وأن محافظة الأقصر حريصة على إبراز مثل تلك الأحداث والاحتفال بها ودعوة السياح لمشاهدتها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك - فى تصريح - أن هذه الظاهرة تكشف تميز المصرى القديم وبراعته فى ربط علوم الفلك والهندسة المعمارية معاً، حيث تشرق الشمس أعلى مقصورة الزورق المقدس لأمون رع والتى شيدها الملك فيليب أرهيدايوس أخو الإسكندر الأكبر، وتتعامد على محور الكرنك الرئيسى الممتد من الشرق للغرب مخترقاً مداخل الصروح من السادس إلى الأول وكذلك قاعة الأساطين الكبرى حتى يراها الزائر عند ميناء الكرنك أمام واجهة المعبد الرئيسية.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة تكشف تميز المصرى القديم وبراعته فى ربط علوم الفلك والهندسة المعمارية معاً، حيث تتعامد الشمس على محور الكرنك الرئيسى الممتد من الشرق للغرب مخترقاً مداخل الصروح من السادس إلى الأول وكذلك قاعة الأساطين الكبرى حتى يراها الزائر عند ميناء الكرنك أمام واجهة المعبد الرئيسية.