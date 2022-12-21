ملف| جولة فى أعماق جوجل.. ماذا يدور فى رؤوس المصريين خلال 2022؟ (بيانات)

جدة - نرمين السيد - بحر عميق، كما يطلق المصريون أحيانا على محرك بحث "جوجل" الذى أصبح بمثابة ذاكرة رقمية للشعوب، يرصد اهتماماتهم فى المجالات المختلفة، يسجل انتصاراتهم وانكساراتهم، ويكشف ما يجول بخواطرهم ورؤوسهم.





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