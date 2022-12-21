الغردقة الجديدة.. محافظ البحر الأحمر يفتتح حلقة السمك وطريق المطار

جدة - نرمين السيد - كما افتتح المحافظ، أعمال تطوير طريق مطار الغردقة، والتى تمت على أعلى مستوى وفى وقت قياسى لتظهر المدينة فى أبهى صورها، خاصةً وأن المواطنين وضيوف المحافظة من السائحين يستخدمون هذا الطريق يوميا، وكانت توجيهات القيادة السياسية ضرورة رفع كفاءته ليعطى انطباعاً جيداً يبرز جمال المدينة ويحسن من الصورة الذهنية.

وأكد محافظ البحر الأحمر، خلال افتتاحه حلقة السمك بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد، أن عملية تطويرها جاءت لتقديم جميع الخدمات اللوجستية داخلها، لافتا إلى أن عملية التطوير تمت على أعلى مستوى وبكفاءة عالية؛ لتناسب طبيعة المنطقة، وخاصة لموقعها المتميز بين مارينا الغردقة السياحى ومسجد الميناء الكبير.

وأشار المحافظ، إلى أن أعمال التطوير شملت إنشاء منطقة خدمات كاملة داخل السوق "حلقة السمك"؛ لتوفير الخدمة كاملة للمواطنين الوافدين عليها، مثل محال بيع الخضروات، وأفران للأسماك ومحال لتنظيفها، وتزويدها بكل الإمكانات والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى منطقة انتظار السيارات وتجهيز أماكن لتناول الطعام داخل الحلقة، لافتاً إلى أنها تعد من أهم المزارات السياحية فى الغردقة، وأكثر مكان يزوره السياح بمفردهم لأكثر من مرة، لمشاهدة الأسماك المختلفة التى يتم اصطيادها من البحر الأحمر.

وأوضح محافظ البحر الأحمر، خلال افتتاحه طريق مطار الغردقة الدولى بعد انتهاء أعمال التطوير، أن الأعمال شملت إنشاء المرحلة الثانية من طريق المطار التى تبدأ من ميدان سعد حويدق حتى ميدان سنزو، وتتضمن إنارة وتشجير وتطوير الطريق والجزر الوسطى به، وتمت بإشراف جهاز تعمير البحر الأحمر برئاسة المهندس حسنى منصور.

وأكد أن إعادة تخطيط هذه الجزر وتطويرها هدفه القضاء على العشوائية التى كانت بها وتغييرها بشكل جذرى لتشمل ممشى سياحيا تتخلله "كافيهات" وأماكن للجلوس ونافورة وكوبرى للمشاة وغيرها من الخدمات الأخرى بالإضافة الى إعادة رصف الطريقين الموجودين على جانبى هذه الجزر ومنهما طريق المطار والذى يعد من أهم الطرق بمدينة الغردقة، حيث إنه أول طريق يطأه السائحون الأجانب وغيرهم فور خروجهم من المطار، لافتاً إلى أنه جرى إنشاء خط مياه معالجة لرى الأشجار والزراعات بالطريق بطول 10 كيلو متر من محطة المعالجة الثلاثية بالطريق الدائرى الخارجى حتى أول الطريق إضافة إلى خزان مياه سعة 600 متر مكعب وربطه بشبكة رى بطول الطريق.

كما أبدى محافظ البحر الأحمر، إعجابه الشديد بأعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة التى تمت فى حلقة السمك وطريق المطار، موضحاً أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وضمن المخطط الاستراتيجى الجديد للمدينة، الذى وجه بتنفيذه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، موجها الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى؛ لمتابعته المستمرة لمخطط التطوير وتدخله بنفسه لتذليل أى عقبات تواجه عملية التطوير.

كما وجه الشكر للأجهزة التنفيذية بالمحافظة ولجهاز تعمير البحر الأحمر، وشركة المقاولون العرب، والمكتب الاستشارى الهندسى للمحافظة؛ لجهودهم الكبيرة لإنجاز عمليات التطوير بأعلى كفاءة وفى أسرع وقت، وبمعايير عالمية وبيئية.

وأكد اللواء عمرو حنفى، أن هذه المشروعات تعد أولى الخطوات التنفيذية لتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة، وتتماشى مع المعايير البيئية العالمية، كما تعد هذه المشروعات ضمن المخطط الاستراتيجى الجديد لمدينة الغردقة، فى إطار سعى الدولة وجهودها لتحسين الصورة البصرية والذهنية، وضمن استراتيجية الدولة التى تهدف إلى تحسين التجربة السياحية بالإضافة إلى خدمة المواطنين.

من جانبه، أشار الإستشارى الهندسى للمحافظة المهندس حاتم دياب، إلى أن المشروعات الجديدة التى يجرى افتتاحها فى الغردقة جعلها تنافس المدن العالمية، فمن خلال دعم ومتابعة محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى، نجحت المحافظة فى وقت قياسى فى افتتاح وتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة وذلك بمشروعى تطوير طريق المطار بطول يتجاوز الـ 6 كيلو متر تقريباً وبمساحة تبلغ 360 ألف متر مربع تقريباً، وتطوير هذا الطريق أمر هام جداً لأنه أول مشهد يراه السائح عقب وصوله المدينة ويعتبر هذا الطريق شريان أساسى للربط بين مدينتى الغردقة وسفاجا.

كما أن أعمال التطوير تمت بمواصفات عالمية تتماشى مع المعايير البيئية، وتساهم فى تخفيض درجة الحرارة عن طريق توفير غطاء نباتى بمسطح يتجاوز الـ8 آلاف متر، كما تم زراعة 1878 شجرة، منهم 615 شجرة نخيل، إضافة إلى استخدام خامات من مواد طبيعية ككسر الرخام والرمال وشبكة رى ذكية تعمل بمحطة أرصاد للتحكم فى المياه لترشيد استخدامها.

وأوضح المهندس حاتم دياب، أن المشروع الثانى فهو تطوير حلقة السمك والتى تحد بشكل واسع من التلوث الكبير الناجم من وجود الحلقة القديمة المتهالكة، وذلك بعمل صرح سياحى حضارى لخدمة أبناء المحافظة والسياح والوافدين وتبلغ مساحة مسطح الحلقة نحو 4 آلاف متر مربع، وتتكون من أنظمة حديثة فى الصرف والأنظمة الخاصة بالحريق والتبريد وخلافه، كما تتميز بوجود دورة منظمة لعملية توريد وبيع الأسماك وطهيها، إضافة إلى تزويدها بأعلى معايير الأمن والسلامة، وتتكون الحلقة من عدد 54 شادر بمساحة 12 متر لكل منهم و9 محلات بمساحة 20 متر لكل منهم، ومصنع ثلج وغرفة ثلاجات ومكاتب إدارية ودورات مياه، وخلافه، وهذه الأعداد بزيادة كبيرة عن الحلقة القديمة لاستيعاب الزيادة المستقبلية.