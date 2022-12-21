شركات بريطانية تستكشف فرص الاستثمار فى قطاعى الطاقة والصحة بمصر

جدة - نرمين السيد - شهد الاجتماع الأول من المنتدى مشاركة أربع شركات بريطانية بحضور رئيس مكتب أسواق الغاز والكهرباء البريطانى(OFGEM) مارتن كيف الذى يتعاون بالفعل مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء المصري من خلال شراكة تقنية ستعمل على تسهيل تدفق الاستثمار البريطانى فى قطاع الطاقة المتجددة فى مصر.

وناقش مع الشركات المستثمرة كيفية الوصول إلى هذا القطاع، كما تحدث عن تطور بيئة الأعمال التجارية وبعض الفرص الاستثمارية المختلفة.

ووقعت المملكة المتحدة مؤخرًا اتفاقيات بأكثر من مليار دولار من الاستثمارات الجديدة فى إنتاج الهيدروجين الأخضر، بمافى ذلك شركة جلوبل إك التى وقعت خلال مؤتمر المناخ كوب27، اتفاقية إطارية مع نظرائها المصريين لبناء منشأة هيدروجين أخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

شملت الشركات المشاركة فى هذا الاجتماع فودافون وجلوبل إك وإتش إس بى سى ومجموعة لايت سورس بريتشبتروليوم.

وشهد الاجتماع الثانى من المنتدى مشاركة خمس شركات وحضرها الفريق الدولى لمنظمة نايس إنترناشونال NICE International وهو المعهد الوطنى للصحة وجودة الرعاية التابع لـخدمة الصحة الوطنية البريطانية.

ويقوم معهد نايس NICE بتقديم إرشادات سريرية واجتماعية وإرشادات الصحة العامة وإرشادات تقييم التكنولوجيا الصحية لدائرة الخدمات الصحية الوطنية فى إنجلترا كما يدعم فريقه الدولى البلدان فى تحسين المنظومة الصحية.

ومن خلال تعاون معهد نايس NICE البريطانى مع الهيئة المصرية للشراء الموحد (UPA)، وعملهم على تعزيز نظام تقييم التكنولوجيا الصحية فى مصر، تمكن ممثلو نايس NICE من مشاركة كيفية مساهمة تقييم التكنولوجيا الصحية فيدفع الابتكار إلى أيدى المتخصصين فى الصحة والرعاية. وهذا بدوره سيساهم فى جذب المستثمرين للسوق الصحى المصرى.

تدعم المملكة المتحدة حاليًا نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر، حيث تقدم المساعدة الفنية من خلال البنك الدولى، وشملت الشركات فى هذا الاجتماع جى إس كاى وأسترازينيكا ويونيليفير وفيتابيوتيكس.

وقال السفير البريطانى فى مصر جاريث بايلى: "من أهم أولوياتنا ازدهار التبادل التجارى والاقتصادى لمصر والمملكة المتحدة. مع بداية العام الجديد، كان من الرائع مقابلة كبار المستثمرين البريطانيين لمعرفة المزيد عن احتياجاتهم ومساعدتهم على تحديد الفرص وطرق الوصول إلى السوق المصرى. وبالتوازى مع خطط مصر الحالية والمستقبلية، نهدف إلى إشراك القطاع الخاص البريطانى فى رحلة مصر الاقتصادية".

ومن جانبه أوضح مارتن كيف، رئيس مجلس إدارة مكتب أسواق الغاز والكهرباء البريطانى (OFGEM): "إن التعاون بين المملكة المتحدة ومصر - خاصة كجزء من جهاز تسريع تنظيم تحول الطاقة (RETA) - أمر حيوى لمساعدة كلا البلدين على تحقيق أهدافهما الصفرية الصافية. من خلال تبادل المعرفة والأفكار والخبرات، نأمل فى تنفيذ إصلاحات مجدية تدعم إزالة الكربون وأمن الطاقة والنمو الاقتصادى الشامل."

وأشارت بيلار بينيلا دومينجيز، المدير المساعد لفريق نايس إنترناشونال NICE International: " تقدم تقييمات التكنولوجيا الصحية، المستندة إلى تقييم دقيق ونزيه للأدلة منتجات مبتكرة لنظام الرعاية الصحية والتى تعود بالنفع على الأفراد والمجتمع ككل على حد سواء."