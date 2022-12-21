بغرض احتكارها.. «الجيزة» تضبط 450 طن سلع تموينية وغذائية بعدد من المخازن والمحال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 11:30 صباحاً - شنت محافظة الجيزة بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين، سلسلة من الحملات التموينية على المخازن السلعية المخالفة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين وذلك خلال حملات تمت على مدار شهر.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أن الحملات استهدفت الأسواق والمخازن السلعية والمحال بمراكز البدرشين وأطفيح وأوسيم ومنشاة القناطر وحي بولاق الدكرور وأبو رواش والسادس من أكتوبر، لافتآ أن الحملات تمكنت من ضبط 450 طن سلع غذائية و تموينية بغرض الاحتكار أو حجب البيع أو مدعمة من قبل الدولة بحوزة مخالفين .

وقال محافظ الجيزة إنه تم ضبط 256 طنا من السلع الغذائية الأساسية داخل مخازن غير مستوفية الإشتراطات الصحية وغير مدون عليها بيانات تفيد مصدر الحصول عليها بقصد التجميع و بيعها بأزيد من السعر الرسمي وقد ضمت الضبطية "قمح، دقيق، أرز، مكرونة، سكر، عدس فول، بسلة" بالبدرشين وبولاق الدكرور والعمرانية والسادس من أكتوبر .

وأضاف اللواء أحمد راشد، أنه تم ضبط 70 طن دقيق بلدي مدعم بمركزي أطفيح وأوسيم من الحصص المخصص للمخابز البلدية لأنتاج خبز بلدي بهدف بيعه في السوق السوداء وعدم وصول الدعم لمستحقيه إلي جانب ضبط سيارة بمركز ومدينة البدرشين وبحوزتها 30 طن سكر تمويني مدعم بقصد بيعه في السوق السوداء والأضرار بالصالح العام وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتابع محافظ الجيزة أنه تم ضبط 7 أطنان أسمدة وكيماويات مدعمة ومن المحظور بيعها خارج وزارة الزراعة وذلك بأحد المخازن الغير مرخصة بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، بالإضافة إلى ضبط حوالي 200 ألف لتر من المواد البترولية داخل إحدى محطات بنزين غير مرخصة بأكتوبر وأبو رواش ومنشأة القناطر .

وتمكنت الجهود التموينية في مجال الغش التجاري من ضبط 22.5 طن سلع غذائية مجهولة المصدر داخل ثلاجة سلع غذائية بالهرم شملت " جبنة موزاريلا، كفتة ، كبدة أسكندراني، مقطعات لحوم ، استربس حار، جمبري مقشور "، كما تم ضبط 51 طن سمسم مجهول المصدر وغير صالح للأستهلاك الأدمي بالسادس من أكتوبر و14.5 طن توابل ومكرونة ببولاق الدكرور داخل مخزن مواد غذائية لعدم حصوله علي التراخيص اللازمة وعدم مطابقة الاشتراطات الصحية .

كما تمكنت الجهود التموينية من ضبط بدال تموينى قام بتجميع 242 بطاقة تموينية وعدد 3 ماكينة صرف بغرض التربح والإستيلاء على المال العام وذلك بالوراق وأطفيح بالإضافة إلى ضبط 12 ألف طبق بيض بمخازن بنطاق الهرم والسادس من أكتوبر بغرض احتكاره وبيعه بأزيد من السعر الرسمي ومدون عليه علامة تجارية بدون أية فواتير ضريبة.

وأكد محافظ الجيزة علي استمرار شن حملات الرقابة ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة شتى صور الاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.