هشام آمنة:8 دورات تدريبية متخصصة لتحسين منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 11:29 صباحاً - في إطار تكليفات فخامة رئيس الجمهورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتفعيل دور منظومة المراكز التكنولوجية ومتابعة ادائها وضمان نجاحها بأعلي جودة وزيادة رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم ....

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنه يجرى التنسيق و التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعداد مخطط تدريبى لجميع الكوادر التى تتعامل مع منظومة المراكز التكنولوجية ، و ذلك بدءا من السبت المقبل 2022/12/24 و حتى 2023/1/19 ، و تُنفذ الدورات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، لرفع كفاءة مديري المراكز التكنولوجية وأعضاء لجان المتابعة علي مستوى جميع المحافظات ، مشيرا إلى أنه يتم بالتوازى مع تدريب المستهدفين بمركز سقارة خطه تدريب لباقي عناصر المنظومه بالمحافظات ، ليصل اجمالي المستهدف بالتدريب ورفع الكفاءه و المخطط الانتهاء منه قبل يونيو 2023 حوالي 19 ألف موظف ، يعملون على المنظومه الالكترونيه للمراكز التكنولوجيه بالمحافظات.

و أشار الوزير أن البرنامج التدريبى المشار إليه بمركز سقارة ، يتضمن عدد ( 8 ) دورات تدريبية نظرية وعملية علي المنظومة الإلكترونية ، موضحاً أنه سيتم تنفيذ دورتين أسبوعيا ، و تبلغ مدة الدورة الواحدة 3 أيام بإجمالي 24 ساعة تدريب ، و يتراوح عدد المشاركين فى كل دورة بين 46 إلى 48 ويستفيد من الدورات 378 متدرب من جميع المحافظات ، اضافة الى 16 متدرب من الوزارة .

و أوضح اللواء هشام آمنة أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتيسير الحصول عليها يُعد من الأولويات التي تحرص عليها الدولة ، وتسعى الحكومة إلى تحقيقها بكل جدية ، مؤكداً أن الهدف الرئيسى لرؤية مصر 2030 هو رفع كفاءة جودة حياة المواطن المصري ، و تحقيق الكثير من الإنجازات فى مجالات تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين ، و تطوير وسائل تقديم هذه الخدمات ، خاصة مع تطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية.

وأوضح اللواء هشام آمنة ، أن المخطط التدريبي الذي ينفذه مركز سقارة ، سيركز على ضبط آلية عمل منظومة المراكز التكنولوجية ، و الدور الإدارى و الفنى لمدير المركز ، و أعضاء لجان المتابعة ، و دورة عمل الطلبات المقدمة ، و الشاشات ، لمتابعة صحة إنهاء الإجراءات على المنظومة ، و دور الإدارات الخلفية بالمراكز التكنولوجية ، و التقارير اللازمة لمتابعة الأعمال على المنظومة ، و التطبيق الصحيح لدورة عمل التراخيص العامة ، موجهاً بزيادة ورش العمل المخصصة للتطبيق العملى لما يتم التدريب عليه ، لضمان التنفيذ الصحيح لدورة عمل المنظومة ، و إعداد تقارير تقييم و متابعة الإجراءات فى الإدارات المختصة بإنهاء الطلبات فى ظل التقدم التكنولوجي وإجراءات التحول الرقمى التى تنتهجها أجهزة الدولة.

و لفت اللواء هشام آمنة ، إلى أنه تم تقسيم جميع المحافظات علي دورات المخطط التدريبي ، لتشمل الدورة الأولي محافظتي القاهرة والسويس ، و تضم الدورة الثانية محافظات الدقهلية والاسكندرية ودمياط ، و تضم الدورة الثالثة محافظات الشرقية والغربية والفيوم وشمال سيناء ، فيما تتضمن الدورة الرابعة محافظات الجيزة وأسوان والقليوبية ، أما الدورة الخامسة فتشمل محافظات البحيرة وبورسعيد وبني سويف ، و تضم الدورة السادسة محافظات سوهاج ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد ، و تشمل الدورة السابعة محافظات أسيوط وكفر الشيخ والمنوفية ، أما الدورة الثامنة فتضم محافظات المنيا وقنا وجنوب سيناء والاسماعيلية .

و أشار وزير التنمية المحلية ، إلى أن عدد المراكز التكنولوجية المميكنة فى المحافظات يبلغ عددها 294 مركزاً فى المدن والأحياء ، اضافة إلي 17 مركز فى دواوين المحافظات، مؤكداً أن الوزارة تستهدف خلال العام الحالى اضافة 20 مركزًا تكنولوجيا بالمدن والأحياء ، و 10 مراكز تكنولوجيا بدواوين المحافظات لتحسين وسرعة حصول المواطنين على الخدمات ، بما يساهم فى تصحيح الصورة الذهنية للمحليات.

وقال الوزير أن المراكز التكنولوجية تقدم فى المتوسط 180 خدمة للمواطنين ، مشيرا إلى التنسيق المستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لزيادة الخدمات التى تقدمها المراكز التكنولوجية سواء الثابتة أو المتحركة للمواطنين بشكل مميكن من خلال منظومة تكنولوجية متكاملة مرتبطة بالعديد من الجهات ، لتقدم خدمة مميزة وحضارية تليق بالمواطن المصرى فى الجمهورية الجديدة ، و يستطيع الحصول عليها من مكان واحد مؤهل على أعلى مستوى لاستقبال المواطنين .

و أضاف اللواء هشام آمنة ، أن لجان المتابعة الميدانية ستواصل متابعة عمل المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بعد البرنامج التدريبى ، والمرور أسبوعياً لتقييم مستوى وسرعة تقديم الخدمات ، موجهاً أيضا لجان قطاع التفتيش بالوزارة بأن يكون سرعة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى المراكز والمدن والأحياء ، أحد المحاور التى يتم التفتيش عليها أثناء الزيارات المفاجئة التى يقوم بها القطاع للمحافظات ، وأيضا أحد العناصر الهامة لتقييم أداء رؤساء المراكز والمدن و الأحياء .