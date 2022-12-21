حياة كريمة.. عيادة أسنان بشوارع المعادى للكشف والعلاج مجانا (صور)

جدة - نرمين السيد - شهدت منطقة الخبيرى بحى المعادى، قافلة طبية فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحت رعاية خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة.





والقافلة تستمر لمدة يومين وتتوجه اليوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر 2022 إلى منطقة عزبة نافع، بدءا من الساعة الحادية عشر صباحا إلى الخامسة مساء، ويتم تقديم الكشف الطبى والخدمات الطبية بالمجان.

وأكد محافظ القاهرة، على أن العاصمة تحرص على التعاون المستمر والمثمر مع شركاء التنمية من الجامعات والهيئات الطبية وكافة الجهات لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطن ورفع العبء عن كاهله، مشيرا إلى الدور الفعال الذى تلعبه جامعة القاهرة فى خدمة المجتمع باعتبارها منارة علمية عريقة.