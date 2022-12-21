حياة كريمة.. عيادة أسنان بشوارع المعادى للكشف والعلاج مجانا (صور)

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والقافلة تستمر لمدة يومين وتتوجه اليوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر 2022 إلى منطقة عزبة نافع، بدءا من الساعة الحادية عشر صباحا إلى الخامسة مساء، ويتم تقديم الكشف الطبى والخدمات الطبية بالمجان.
وأكد محافظ القاهرة، على أن العاصمة تحرص على التعاون المستمر والمثمر مع شركاء التنمية من الجامعات والهيئات الطبية وكافة الجهات لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطن ورفع العبء عن كاهله، مشيرا إلى الدور الفعال الذى تلعبه جامعة القاهرة فى خدمة المجتمع باعتبارها منارة علمية عريقة.
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