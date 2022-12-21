اتحاد الرهبانيات النسائية بمصر يهنىء بطريرك الكاثوليك بعيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - وخلال اللقاء، تم تبادل التهنئة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث وصف البطريرك تنوع الرهبانيات، بالغنى المثمر للكنيسة، كما دعا الأب البطريرك الأخوات الراهبات إلى التعاون، والعمل المشترك، مشيدًا بالخدمات، التى تقدم منهن للكنيسة الكاثوليكية، والمجتمع.

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