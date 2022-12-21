محافظ الفيوم ووفد كلية الفنون يستعرضان نماذج الهوية البصرية للمحافظة

جدة - نرمين السيد - استعرض محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصار، مع وفد كلية الفنون والتصميم، بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب "MSA"، ملامح الهوية البصرية لمحافظة الفيوم، من خلال سماتها النسبية وبيئاتها الطبيعية المتفردة، للارتقاء بالبعدين الحضارى والجمالى للمحافظة، وذلك تفعيلاً لبرتوكول التعاون المبرم بين المحافظة والجامعة، خلال شهر أكتوبر الماضى.





وقال الأنصار أن الاجتماع تناول استعراض 6 نماذج لتصميمات تعبر عن الهوية البصرية لمحافظة الفيوم، من تنفيذ أعضاء هيئة تدريس وطلاب كلية الفنون والتصميم، بالجامعة- برئاسة رئيس مركز ريادة الأعمال بالجامعة، عميد كلية الفنون والتصميم الدكتور طارق صالح- للاختيار من خلالها تصميم يعبر بشكل قوى عن الهوية البصرية لمحافظة الفيوم بأبعادها الطبيعية والتاريخية وسماتها البيئية وملامحها التراثية المختلفة.

ورحب المحافظ بوفد كلية الفنون والتصميم، آملاً بمزيد من التعاون خلال المرحلة القادمة، على أطر واضحة ورؤية منهجية وأسس علمية، لتنفيذ أحد نماذج تصميمات الهوية البصرية بالفيوم التى تم استعراضها خلال الاجتماع لتنفيذها على أرض الواقع، مثمناً جهود المشاركين بتنفيذ التصميمات الستة المقترحة، والتى تعبر بشكل قوى وجديد وجذاب عن مكونات المحافظة وطبيعتها، مقدماً لهم الدعوة للمشاركة بمهرجان تونس للخزف والفخار المزمع تنظيمة بداية شهر مارس 2023.

وأضاف المحافظ أن التصميمات الستة التى تم تنفيذها سيتم عرضها على لجنة مختارة تشمل متخصصين من جامعة الفيوم، وأهالى المحافظة وزائريها، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق فيما بين المحافظة ووزارتى السياحة والبيئة بهذا الشأن، موضحا أن التصميم الذى سيتم اختياره والتوافق عليه سيتم تطبيقه، ويكون معبراً عن المحافظة لسنوات كثيرة قادمة.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن تنفيذ رؤية جديدة للهوية البصرية للمحافظة، يحتاج إلى جهد وتأنٍ ودراسة متكاملة لكل أبعاد الإقليم الفيومى، حيث أن المحافظة لها ظهير سياحى ليس بالقليل، بجانب الظهير الزراعى والصحراوى، إضافة للحرف التراثية اليدوية، مما يجعل تحديد الهوية البصرية للمحافظة أمراً يستلزم شمول كافة الأنشطة بها، لتسليط الضوء على ما بها من ميزات وخصائص، بهدف الترويج للمحافظة؛ مما يجعلها مقصداً للزائرين، بجانب بث روح الولاء والانتماء لدى أبناء الإقليم.