مستشار وزير الزراعة: نتبنى خطة لتوفير السلع وخلق حالة من التوازن فى الأسواق

جدة - نرمين السيد - وقال مستشار وزير الزراعة -فى مداخلة هاتفية لقناة (dmc)- "إن وزير الزراعة تبنى منذ ثلاث سنوات مبادرة "من خير مزارعنا لأهالينا" لتوفير جميع السلع والمنتجات الغذائية والحبوب والبقوليات والحبوب وخلافه من المزارع المملوكة للوزارة على مستوى الجمهورية إلى المواطنين، وذلك من خلال المنافذ الثابتة وعددها 243 منفذا ثابتا فى مديريات الإصلاح الزراعى ومديريات الزراعة ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات، و30 منفذا متحركا بالمحافظات منتشرين فى الشوارع والمناطق الشعبية لتقديم منتجات وسلع غذائية بكميات وفيرة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن منتجات الوزارة تأتى من المزارع رأسا إلى المواطن دون وجود حلقات تسويقية وتجار وسطاء، وبالتالى فإن الأسعار تصبح أقل بنسبة نحو 20%، لافتا إلى أن اللحوم البلدية متوفرة بمزارع قطاع الإنتاج والزراعة المحمية والإصلاح الزراعى وكل قطاعات الوزارة والثروة الحيوانية بنحو 150 جنيها فى كافة المنافذ الثابتة والمتحركة.

وأوضح أن الوزارة تسعى لتوسيع عدد المنافذ على مستوى الجمهورية، حيث بلغ عددها 243 منفذا خلال السنة الثالثة بعد أن كانت 110 منافذ فى السنة الأولى، ومن المقرر أن تصل إلى 350 منفذا خلال العام المقبل لتغطية جميع القرى والمراكز على مستوى الجمهورية، وذلك لما تتميز به منتجات وزارة الزراعة من جودة وأسعار، وطبقا لخطة وزير الزراعة لرفع وتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى وتوفير السلع الغذائية للمواطنين وبالتنسيق مع عدد من الوزارات.