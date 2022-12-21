8 دورات تدريبية متخصصة لتحسين منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - قال هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه يجرى التنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعداد مخطط تدريبى لجميع الكوادر التى تتعامل مع منظومة المراكز التكنولوجية، بدءا من السبت المقبل وحتى 2023/1/19، وتنفذ الدورات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، لرفع كفاءة مديرى المراكز التكنولوجية وأعضاء لجان المتابعة على مستوى جميع المحافظات.





وأضاف أنه يجرى بالتوازى مع تدريب المستهدفين خطة تدريب لباقى عناصر المنظومة بالمحافظات؛ ليصل إجمالى المستهدف بالتدريب ورفع الكفاءة والمخطط الانتهاء منه قبل يونيو 2023 نحو 19 ألف موظف يعملون على المنظومة الإلكترونية للمراكز التكنولوجية بالمحافظات.

وتابع الوزير، فى تصريح صحفى، أن البرنامج التدريبى بمركز سقارة، يتضمن تنفيذ 8 دورات تدريبية نظرية وعملية على المنظومة الإلكترونية، سيتم تنفيذ دورتين أسبوعيا، وتبلغ مدة الدورة 3 أيام، بإجمالى 24 ساعة تدريب، ويتراوح عدد المشاركين فى كل دورة ما بين 46 إلى 48 ويستفيد من الدورات 378 متدربا من جميع المحافظات، إضافة إلى 16 متدربا من الوزارة.

وأوضح أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها، يعد من الأولويات التى تحرص عليها الدولة، وتسعى الحكومة إلى تحقيقها بكل جدية، مؤكدا أن الهدف الرئيسى لرؤية مصر 2030 هو رفع كفاءة جودة حياة المواطن المصرى، وتحقيق الكثير من الإنجازات فى مجالات تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتطوير وسائل تقديم هذه الخدمات، خاصة مع تطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية.

وذكر أن المخطط التدريبى الذى ينفذه مركز سقارة، سيركز على عدة أمور أبرزها ضبط آلية عمل منظومة المراكز التكنولوجية، والدور الإدارى والفنى لمدير المركز، وأعضاء لجان المتابعة، موجها بزيادة ورش العمل المخصصة للتطبيق العملى لما يتم التدريب عليه لضمان التنفيذ الصحيح لدورة عمل المنظومة، وإعداد تقارير تقييم ومتابعة الإجراءات فى الإدارات المختصة بإنهاء الطلبات فى ظل التقدم التكنولوجى وإجراءات التحول الرقمى التى تنتهجها أجهزة الدولة.

وأشار إلى أنه جرى تقسيم جميع المحافظات على دورات المخطط التدريبى لتشمل الدورة الأولى محافظتى القاهرة والسويس، وتضم الدورة الثانية محافظات الدقهلية والإسكندرية ودمياط، وتضم الدورة الثالثة محافظات الشرقية والغربية والفيوم وشمال سيناء، فيما تتضمن الدورة الرابعة محافظات الجيزة وأسوان والقليوبية، أما الدورة الخامسة فتشمل محافظات البحيرة وبورسعيد وبنى سويف، وتضم الدورة السادسة محافظات سوهاج ومطروح والبحر الأحمر والوادى الجديد، وتشمل الدورة السابعة محافظات أسيوط وكفر الشيخ والمنوفية، أما الدورة الثامنة فتضم محافظات المنيا وقنا وجنوب سيناء والإسماعيلية.

وبين وزير التنمية المحلية، أن عدد المراكز التكنولوجية المميكنة فى المحافظات يبلغ عددها 294 مركزا فى المدن والأحياء، إضافة إلى 17 مركزا فى دواوين المحافظات، مؤكدا أن الوزارة تستهدف خلال العام الجارى، إضافة 20 مركزا تكنولوجيا بالمدن والأحياء، و10 مراكز تكنولوجيا بدواوين المحافظات لتحسين وسرعة حصول المواطنين على الخدمات؛ بما يسهم فى تصحيح الصورة الذهنية للمحليات.

وأردف أن المراكز التكنولوجية تقدم فى المتوسط 180 خدمة للمواطنين، مشيرا إلى التنسيق المستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لزيادة الخدمات التى تقدمها المراكز التكنولوجية سواء الثابتة أو المتحركة للمواطنين بشكل مميكن من خلال منظومة تكنولوجية متكاملة مرتبطة بالعديد من الجهات، لتقدم خدمة مميزة وحضارية تليق بالمواطن المصرى فى الجمهورية الجديدة، ويستطيع الحصول عليها من مكان واحد مؤهل على أعلى مستوى لاستقبال المواطنين.

وأورد أن لجان المتابعة الميدانية ستواصل متابعة عمل المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بعد البرنامج التدريبى، والمرور أسبوعيا لتقييم مستوى وسرعة تقديم الخدمات، موجها أيضا لجان قطاع التفتيش بالوزارة بأن يكون سرعة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى المراكز والمدن والأحياء، أحد المحاور التى يتم التفتيش عليها أثناء الزيارات المفاجئة التى يقوم بها القطاع للمحافظات، وأيضا أحد العناصر المهمة لتقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء.