الخارجية: إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام عامين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 09:29 صباحاً - أعلنت وزارة الخارجية أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام لمدة عامين عن الفترة 2023/2024.

وذكرت الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الأربعاء، أن السفير أسامة عبد الخالق، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أوضح أن إعادة انتخاب مصر يأتي بعد حصولها على تأييد المجموعة الإفريقية في نيويورك.

وقال إن هذا الانتخاب يعكس إسهامات مصر الممتدة في دعم جهود بناء السلام في إفريقيا بما في ذلك أثناء رئاسة مصر للجنة بناء السلام في 2021 ممثلةً للقارة، فضلاً عن ريادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لملف إعادة الإعمار والتنمية في أعقاب النزاعات في الاتحاد الإفريقي.

ونوه السفير عبد الخالق بالتزام مصر بمواصلة العمل مع كافة الأطراف المعنية على دعم الجهود الرامية لتعزيز فاعلية هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام، لاسيما من خلال توفير التمويل الكافي والمستدام والقابل للتنبؤ لأنشطة بناء السلام.

وأكد في هذا الصدد على أهمية تخصيص موارد مالية لأنشطة بناء السلام ضمن ميزانية الأمم المتحدة لتمكين صندوق بناء السلام من الاستجابة، لطلبات الدعم المقدمة من الدول الأعضاء خاصة في أفريقيا للحفاظ على مكتسبات السلام ومنع انزلاق الدول مجدداً في براثن النزاع.