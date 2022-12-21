صحف القاهرة تبرز كلمة الرئيس السيسى فى مؤتمر بغداد بالبحر الميت

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "مصر سند للعراق" ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الرئيس السيسى أكد رفض مصر أى تدخلات خارجية فى شئون العراق، وأهمية مواصلة الجهود المشتركة، لرفع قدرات مؤسسات الدولة العراقية فى مختلف المجالات، لأنها السبيل المثلى، للحفاظ على أمن وسيادة هذا البلد العريق، وهو ما ستنعكس آثاره على أمن سائر دول المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسى قوله - فى كلمته أمس خلال مشاركته فى الدورة الثانية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بالأردن - إن العراق واجه، على مدى سنوات طويلة، انعكاسات بالغة السلبية، لانتشار الإرهاب والفكر المتطرف، وويلات الصراعات والحروب الطويلة الأمد فى سياق لم يخل من تدخلات خارجية، على نحو أثقل كاهل العراقيين، وارتدت آثاره على كل شعوب المنطقة.

وخاطب الرئيس السيسى شعب العراق الشقيق، قائلا: «يا شعب بلاد الرافدين العظيم إننى على ثقة تامة بقدرتكم على المضى قدما، صوب مستقبل أكثر ازدهارا متسقا مع حضارتكم العريقة، وكلى يقين بأن ما تتسمون به من تعددية، وما تمتلكونه من إمكانات، سيتيح لكم تجاوز أى تحديات مهما بلغت، لقد حققتم الكثير فى سبيل استعادة بلادكم وعليكم استكمال إنجازاتكم، على طريق البناء والتنمية والتطوير، وستجدون فى مصر دائما عونا لكم، وسندا لتطلعاتكم وخياراتكم، ليبقى العراق، دائما، إحدى قلاع العروبة، ومن أهم مراكز الحضارة فى العالمين العربى والإسلامى.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "السيسى يشارك فى قمة ثلاثية مع عاهل الأردن ورئيس وزراء العراق"، أن الرئيس السيسى شارك أمــس، فى البحر الميت بــالأردن، فى قمة ثلاثية بــين مصر والأردن والــعــراق، وذلــك إلــى جانب كل من عاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثانى بــن الحسين، ورئيس الـوزراء الـعراقى محمد شياع السودانى.



ونقلت عن المتحـدث باسـم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، قوله إن القمة تناولت تطورات وسبل تــعــزيــز مــســار الــتــعــاون الثلاثى المشترك فى مختلف المجالات بين الدول الـثلاث، فى إطار العلاقات التاريخية والأخوية التى تجمعهم، وكـذا تكثيف الـتـشـاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية فى المنطقة، التى تشهد تحديات غير مسبوقة تــهــدد أمــن الوطن العربى والشرق الأوسط على أكثر من صعيد.

وتحت عنوان "رئيس الوزراء يتابع موقف مبادرة سكن كل المصريين"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء تابع الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين لمحدودى الدخل، وذلك بحضور د. محمد معيط وزير المالية ود. عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن ومى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ود. وليد عباس، معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى السيسى، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، وليد الله، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن اللقاء يأتى فى إطار المتابعة الدورية للمبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، التى تستهدف توفير وحدات سكنية لائقة للفئات من محدودى الدخل، وكذا متابعة توفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ الوحدات السكنية فى إطار هذه المبادرة، سعياً لسرعة تسليمها لمستحقيها.

وأكدت أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين والتمويل المطلوب لاستكمال الوحدات المطروحة، وأكد د. مصطفى مدبولى، ضرورة الاهتمام بمتابعة الوحدات السكنية التى تتم إقامتها فى إطار المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» بعد تسليمها لمستحقيها من حيث توافر وتشغيل الخدمات المختلفة، وكذا الاهتمام بتنفيذ أعمال الصيانة؛ وذلك حفاظا على هذه المشروعات التى تم إنفاق مليارات الجنيهات عليها.

وفى الشأن البرلمانى، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن رئـيس مجلس الـنواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، أكد أن قناة السويس مال عام لا يمكن التفريط فيه، مشددا على أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، لا يتضمن أى أحكام تمس قناة السويس؛ لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها.

وأضــاف رئيس مجلس النواب - فى كلمته خلال الجلسة العامة أمس -: تابعت عن كثب الأخبار المتداولة، سواء بالوسائط الإعلامية المختلفة أو على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن مناقشة مجلس النواب لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والذى ينضوى على إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس.

وأكـد جبالى أن مشروع القانون لا يتضمن أى أحــكــام تمس قناة السويس؛ لكونها مــن أمــوال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها، بل ويزيد على ذلك أن الدولة ملزمة، وفق المادة 43 من الدستور، بحمايتها وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا.

وفى الشأن المحلى أيضا وتحت عنوان "41 يناير انطلاق امتحانات أولى وثانية ثانوى"، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى بدأت، أمــس الاســتــعــداد لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول والثانى الثانوى التى يخوضها 1.3 مليون طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وأضافت الصحيفة أن وزارة التعليم أكدت أن الامتحانات ستعقد للصفين الأول والثانى الثانوى العام، فى الفترة من من 14 إلى 26 يناير 2023 على أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية فى حدود المقرر الدراسى المستهدف.

ووجهت الوزارة الموجهين الأوائل بكل مديرية عند وضع أسئلة تتدرج فى الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعــب، مع الالتزام بمطابقة الامتحان للمواصفات العامة للأسئلة التى وضعها المركز القومى للامتحانات والتقويم، على أن تتناول أسئلة امتحان كل مادة ما تمت دراسته من منهج الفصل الدراسى الأول فقط، وضــرورة أن تكون الأسئلة محددة وواضحة فى صياغتها اللغوية مشددة على ضرورة أن تكون أسئلة الامتحان خالية من أى ميول سياسية أو دينية أو حزبية أو عنصرية.