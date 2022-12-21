أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة تشهد مصر 5 ظواهر فلكية مميزة وهى الإنقلاب الشتوى ويصاحبه تعامد الشمس على بهو الأعمدة بمعابد الكرنك بالأقصر وقدس أقداس معبد قصر قارون بالفيوم، الى جانب ذروة زخة "شهب الدببيات"، ومشاهدة كوكب عطارد بالعين المجردة وتصويره. تونس تنظم وزارة الشؤون الثقافية التونسية الاحتفال الوطنى بمئوية السينما، ويستمر حتى نهاية الشهر الجارى بمدينة الثقافة الشاذلى القليبى بوسط العاصمة، تحت رعاية رئيسة الحكومة نجلاء رمضان. موسكو يعقد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اجتماعاً موسعاً للهيئة القيادية بوزارة الدفاع الروسية، وذلك على خلفية العملية العسكرية التى تنفذها روسيا فى أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضى، وسيتم خلال الاجتماع عرض أنشطة القوات المسلحة الروسية فى عام 2022، بالإضافة إلى تحديد المهام للعام المقبل.

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