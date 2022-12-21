الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس أول أيام الشتاء

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، أن يسود اليوم طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافيء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





حالة الطقس اليوم بينما يسود طقس مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء. وتتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد. ولفتت الأرصاد إلى وجود فرص لـ سقوط أمطار خفيفة متوسطة الى خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على جنوب والوجه البحرى وخليج السويس وجنوب محافظة البحر الأحمر تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. وعن حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متروالرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى الصغرى القاهرة 20 14 العاصمة الإدارية 21 14 6 أكتوبر 20 13 بنهـا 20 14 دمنهور 20 16 كفر الشيخ 19 15 المنصورة 19 15 دمياط 21 14 بورسعيد 21 15 الإسماعيلية 21 13 السويس 24 14 الزقازيق 22 15 شبين الكوم 22 15 طنطا 20 16 شلاتين 27 20 الإسكندرية 19 15 العلمين الجديدة 21 15 وادى النطرون 22 15 مطروح 18 15 السلوم 17 14 سيوة 21 10 العريش 22 14 رفح 21 15 الطور 24 14 كاترين 19 3 رأس سدر 22 13 نخل 19 4 طابا 19 16 نويبع 22 15 حلايب 23 19 شرم الشيخ 25 17 الغردقة 26 17 مرسى علم 26 17 الفيوم 20 14 بنى سويف 21 13 المنيا 20 10 أسيوط 21 11 سوهاج 22 12 قنا 24 10 الأقصر 25 13 أسوان 26 15 الوادى الجديد 25 10 أبوسمبل 26 13 أبو رماد 27 18 رأس حدربة 26 17

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