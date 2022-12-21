تعامد الشمس على معبد الكرنك.. أهم اللقطات

جدة - نرمين السيد - ويحضر ظاهرة تعامد الشمس على معبد الكرنك، وفد كبير من السياح ومسؤولى وزارة الآثار، حيث من المقرر أن تقام عدة عروض فنية للاحتفال بتلك المناسبة السنوية.

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وكان رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، أيمن أبوزيد، ثد أكد فى تصريحات له، أنه سيتم إقامة احتفالات شعبية، كما ستقام عروض فلكلورية فى ساحة معبد الكرنك للاحتفاء بالمناسبة.

وأوضح أن ظاهرة تعامد الشمس التى تشهدها معبد الكرنك اليوم الأربعاء، هى الظاهرة الفلكية الثانية فى مصر من حيث الشهرة، وعدد الحضور من السياح الأجانب والمصريين.

ولفت إلى أن ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبوسمبل فى شهرى أكتوبر وفبراير من كل عام، تحتل المركز الأول من حيث الشهرة والحضور الكبير من قبل الزوار الأجانب والمصريين.

وأوضح أنه مع بزوغ شمس أول يوم بفصل الشتاء، والذى يوافق اليوم الأربعاء، سوف تتسلل أشعة الشمس الذهبية من بين بوابات وأعمدة معبد الكرنك، لتضىء ظلمة قدس أقداس الإله آمون رع، إله الشمس وسيد الضوء، وأقدم معبود عند المصريين القدماء، ورب طيبةعاصمة مصر القديمة ورأس ثالوثها المقدس.

تعامد الشمس على معبد الكرنك

ووفقا للجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، فإن فريقا من الباحثين المصريين برئاسة الدكتور أحمد عوض، وعضوية الباحثين أيمن ابوزيد، والطيب عبدالله، تمكن بموافقة من اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار المصرية، من رصد وتوثيق 22 ظاهرة فلكية بالمعابد والمقاصير المصرية التى شيدها قدماء المصريين فى أسوان، والأقصر، وقنا، والوادى الجديد، والجيزة، ومنها تعامد الشمس على معبد الكرنك.