إعادة انتخاب مصر لـ عضوية لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية، اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن السفير أسامة عبد الخالق، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، أوضح أن إعادة انتخاب مصر يأتى بعد حصولها على تأييد المجموعة الإفريقية فى نيويورك.

وقال إن هذا الانتخاب يعكس إسهامات مصر الممتدة فى دعم جهود بناء السلام فى إفريقيا بما فى ذلك أثناء رئاسة مصر للجنة بناء السلام فى 2021 ممثلةً للقارة، فضلاً عن ريادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، لملف إعادة الإعمار والتنمية فى أعقاب النزاعات فى الاتحاد الإفريقى.

ونوه السفير عبد الخالق بالتزام مصر بمواصلة العمل مع كافة الأطراف المعنية على دعم الجهود الرامية لتعزيز فاعلية هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام، لا سيما من خلال توفير التمويل الكافى والمستدام والقابل للتنبؤ لأنشطة بناء السلام.

وأكد فى هذا الصدد على أهمية تخصيص موارد مالية لأنشطة بناء السلام ضمن ميزانية الأمم المتحدة لتمكين صندوق بناء السلام من الاستجابة، لطلبات الدعم المقدمة من الدول الأعضاء خاصة فى أفريقيا للحفاظ على مكتسبات السلام ومنع انزلاق الدول مجدداً فى براثن النزاع.