ماذا يحدث خلال 6 أيام؟.. الأرصاد تعلن أهم الظواهر الجوية ودرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن تستمر الشبورة المائية على الطرق الزراعية والصحراوية وخصوصا فى الأوقات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر خلال هذه الفترة، مشيرة إلى سقوط أمطار تتراوح بين المتوسطة والخفيفة على عدة مناطق فى الجمهورية.

ولفتت الأرصاد إلى انخفاض درجات الحرارة من اليوم وخلال الأيام المقبلة على جميع الأنحاء، حيث تسجل على القاهرة 19 درجة كبرى، ومن 12: 13 درجة صغرى.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الأماكن التى من المتوقع سقوط أمطار عليها، اليوم الأربعاء، مع بداية فصل الشتاء.