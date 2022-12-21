مرصد الأزهر: لا يوجد كذب أبيض أو أسود

جدة - نرمين السيد - وقال المرصد، فى بيان له: "إن بعض الناس يعتقد أن الكذب فى موقف ما كذب أبيض لا يضر ولا مانع فيه، إلا أن الكذب يظل كذبًا لا لون له أبيضه كأسوده".
وأضاف: "قالت السيدة عائشة، رضى الله عنها: "ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يحدث عند النبى، صلى الله عليه وسلم بالكذبة، فما يزال فى نفسه، حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة".
جدير بالذكر، أن صفحة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف نشرت أول إنتاج مرئى يحاكى يوميات طفل صغير يتعرض لبعض المواقف المختلفة تحت مسمى "حكايات آدم".
حكايات آدم.. إنتاج يصدره مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يحاكى يوميات طفل صغير يتعرض لبعض المواقف المختلفة التى تثير تساؤلات فى ذهنه ويبحث عن إجابة لها.
وخلال سلسلة من الفيديوهات يجيب المرصد عن تلك التساؤلات بأسلوب بسيط جذاب بدلًا من لجوء الفئات العمرية الصغيرة إلى الفضاء الإلكترونى أو غير المؤهلين.
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