تمتد إلى القاهرة الكبرى.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم

جدة - نرمين السيد - أماكن سقوط الأمطار اليوم

وذكرت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أنه من المتوقع أن تتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص لـ سقوط الأمطار بنسبة 50% على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وخصوصا محافظات "الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد، والعريش" على فترات متقطعة، لافتة إلى سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على جنوب والوجه البحرى وخليج السويس وجنوب محافظة البحر الأحمر تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وكشفت عن وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متروالرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.