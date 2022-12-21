كيف يكون بر الوالدين بعد الموت؟

جدة - نرمين السيد - وقالت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "دلَّت السنَّة النبوية الشريفة على أن الإحسان والبر بالوالدين لا يقتصر على فترة حياتهما؛ قال مالك بن ربيعة الساعدى، رضى الله عنه: "بينما نحن عند النبى الكريم، صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من بنى سلمة فقال: يا رسول الله، أبقى من بر أبوى شيء أبرهما به من بعد موتهما؟ قال: "نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإيفاء بعهودهما من بعد موتهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التى لا توصل إلا بهما".

وأضافت: "وهناك غير ذلك من الأحاديث النبوية تدل على أن الإحسان والبرَّ يمتدُّ إلى ما بعد مماتهما، وأن برَّهما حينئذٍ يكون بالدعاء لهما، والصدقة عنهما، وهبة ثواب الأعمال إليهما، وزيارة قبرهما، وأن نصل رحمهما وأصدقاءهما، وإنجاز عاداتهما". حكم كثرة الحلف فى البيع والشراء

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد كشفت عن حكم إكثار الحلف أثناء البيع والشراء، حيث قالت، إنه منهى عنه شرعًا؛ لما يترتَّب عليه من زوال البركة، ولكَونه كثيرًا ما يكون سببًا لغِشِّ المشتري، وسببًا لزوَال تَعْظِيم اسم الله تعالى من القلوب.