الأرصاد: اليوم بداية فصل الشتاء.. وانخفاض الحرارة على جميع الأنحاء

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

وذكرت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن اليوم الموافق 21 ديسمبر الجارى هو أول أيام فصل الشتاء، ويستمر حتى يوم الإثنين 20 مارس 2023.

ولفتت إلى وجود انخفاض في درجات الحرارة وأجواء مائلة للبرودة في الصباح الباكر علي جميع الأنحاء، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمي علي القاهرة اليوم ستكون 20 درجة، والصغري 14.

وأشارت إلى أن طقس اليوم سيكون مائلا للبرودة في الصباح الباكر، بينما يكون لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ويسود طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرصة لـ سقوط أمطار خفيفة متوسطة الى خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على جنوب والوجه البحري وخليج السويس وجنوب محافظة البحر الأحمر تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.. وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.