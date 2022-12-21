محافظ الغربية يوقع ويسلم 145 عقدا لتقنين التعديات على الأراضى الزراعية

جدة - نرمين السيد - قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مساء اليوم الثلاثاء بتوقيع وتسليم 145 عقدا لتقنيين التعديات على أراضى الدولة طبقا للقانون 144 لسنة 2017 وذلك ضمن الإجراءات التى تتبعها المحافظة لتقنين أوضاع المواطنين بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتسعير وموافقة الجهات المعنية طبقا للقانون المنظم.





وأشار المحافظ إلى أن عدد الطلبات المقدمة والمسدد عنها الرسوم المقررة بلغ 1374 طلبا تمت معاينتهم بالفعل، حيث تم قبول 1224 طلبا ورفض 150 لعدم انطباق الشروط والضوابط الواردة بالقانون عليه، ليصل عدد الطلبات الجاهزة للتعاقد 1085 وعدد العقود المحررة 961 عقدا بإجمالى مبلغ 128 مليون جنيه ومتبقى 124 طلبا لم يتقدم أصحابها لسداد المبالغ المستحقة عليهم. وناشد محافظ الغربية جميع المواطنين الذين تمت الموافقة على طلبات التقنين الخاصة بهم، بسرعة التقدم لسداد المبالغ المستحقة عليهم وتحرير العقود.

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