البابا تواضروس يلتقى كهنة كنائس حدائق القبة والوايلى والعباسية

جدة - نرمين السيد - التقى قداسة البابا تواضروس الثانى فى الملحق الإدارى الجديد التابع للمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء اليوم الثلاثاء، الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلى والعباسية وبرفقته الآباء كهنة القطاع وزوجاتهم.





وألقى الأنبا ميخائيل، كلمة فى بداية اللقاء هنأ خلالها قداسة البابا بالعيد العاشر لتجليس قداسته، وعيد ميلاده السبعين، كما هنأ قداسته على افتتاح المبنى الإدارى الجديد، وقدم نيافته عرضًا تقديميًا تضمن تقريرًا للخدمة بالقطاع.

وألقى قداسة البابا تواضروس الثانى كلمة رحب خلالها بنيافة الأب الأسقف والآباء الكهنة وزوجاتهم، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء هو رابع اللقاءات التى يعقدها قداسته مع مجمع كهنة، فى المبنى الإدارى الجديد.

وقرأ قداسة البابا جزءًا من الأصحاح الرابع من رسالة فیلبى وتناول من خلاله موضوع "حياة الرضا" مشيرًا إلى أن الرضا هو شعور إيمانى إيجابى هادئ، أى أن أقبل الحياة كما هى أو هو عين ترى أن يد الله موجودة (المعية الإلهية)، وهو: طبيعة شخصية، أسلوب حياة، علامة نجاح.

وألمح إلى سؤال ماذا يمنع الإنسان من أن يعيش حياه الرضا؟ وقدم الإجابة: ذات الإنسان، الطمع، الغموض وعدم الشفافية.

وختم بأن الرضا هو شعور داخل الإنسان تعلمه لنا الكنيسة فى صلاة الشكر، وحذر: تجنب كلمة "إشمعنا" وكلمة "لا" و "التكشير".

ثم أجاب قداسة البابا على أسئلة الحضور، ومنحهم بعض الهدايا، والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.