إطلاق أول شعلة غاز طبيعى بقرية «فاو غرب» ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - صرح محافظ قنا أشرف الداودى، بأن شركة "مودرن جاس" أطلقت أول شعلة غاز طبيعى لأول وحدة سكنية بقرية "فاو غرب" التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، بعد انتهاء تدفيع الغاز بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وأكد المحافظ -فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء- أنه تم تنفيذ شبكة الضغط البينى بطول 1407 أمتار ضغط تشغيل 4 بار، وتنفيذ عدد 1 تعدية دفع نفقى موجه HDD،كما تم تركيب منظم واحد للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض، بضغط تشغيل 100 ملى بار بأطوال 3670 متر شاملة فرعات المنازل.

وناشدت الشركة المنفذة أهالى قرية "فاو غرب" بسرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية فى أسرع وقت ممكن ضماناً لتعظيم وسرعة استفادة أهالى القرية من هذه الخدمة الحضارية والإجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك فى ضوء المبادرة التى أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بدون فوائد فى المدن والمناطق الجديدة التى يصلها الغاز لأول مرة.

ومن المخطط توصيل الغاز الطبيعى إلى 780 وحدة سكنية بالقرية ليبلغ عدد القرى التى دخلها الغاز الطبيعى 20 قرية بمحافظة قنا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".