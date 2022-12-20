وزير الزراعة: الانتهاء من تطوير 230 مركزًا لتجميع الألبان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 09:33 مساءً - قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك توجيهات رئاسية بتبنى تطوير مراكز تجميع الألبان باعتبارها المنفذ التسويقي للألبان المنتجة لدى صغار المزارعين مع استهداف زيادة القيمة المضافة لهم، وذلك أيضًا بهدف توفير ألبان آمنة وصحية.

وأشار “القصير” إلى أن عدد مراكز تجميع الألبان التى تم تطويرها حتى الآن بلغ 230 مركزا، بالإضافة إلى إنشاء عدد 41 مركز تجميع ألبان جديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى المحافظات التى لا يتوافر بها مراكز تجميع ألبان لا تتناسب مع حجم الثروة الحيوانية بها، ويتم تجهيزها بالكامل على حساب الدولة وطرحها للتشغيل بحق الانتفاع للقطاع الخاص ليصبح لدينا عدد 271 مركز تجميع ألبان مطور والوزارة مستمرة فى هذا الاتجاه، مع تحمل كافة تكاليف شهادات الاعتماد الدولية لهم بما يتيح لهم تسويق الألبان بأسعار تنافسية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووكيلي وأعضاء المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة، للرد على عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب.