سمير فرج: توقف الحرب الروسية الأوكرانية في 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 09:33 مساءً - أكد اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن العالم لن يتحمل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية خلال العام المقبل 2023.

وأضاف سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد» أنه إذا لم تقف الحرب خلال الشهرين المقبلين؛ فإن بوتين سيستمر في طريقه من أجل تحقيق أهدافه في هذا البلد، لافتًا إلى أن أمريكا طرف في الحرب الدائرة؛ وإذا رفعت يدها عن كييف ستتوقف هذه الحرب على الفور.

ولفت إلى أن بوتين يحارب الغرب بسلاح الغاز؛ من أجل إثارة الشعوب الأوروبية ضدهم، مشيرًا إلى أن «الجنرال برد» هو سلاح المعركة خلال الفترة المقبلة، ومن هنا جاء مقال هنري كيسنجر الذي وضع تصورات عن آخر تطورات المعركة، وضرورة التفاوض لإنهاء هذه الحرب؛ بدلاً من نشوب حرب عالمية مدمرة.