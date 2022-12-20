وزير النقل يشهد توقيع مذكرة إنشاء منطقة لوجيستية لتخزين البضائع بميناء الإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 09:33 مساءً - . مصر لاتبيع موانيها بل تتعاقد مع مشغلين مصريين (قطاع خاص)، وقطاع خاص عالمي من المهتمين بالتعاون مع مصر في مجال إدارة وتشغيل المحطات لنقل الخبرات وتطبيق أساليب الموانئ الذكية والخضراء

. المشروع يهدف إلى تحقيق الاستفادة المثلى من رصيف 85 المخصص لتداول الحبوب والغلال، بغرض زيادة الطاقة الإستيعابية بميناء الأسكندرية لمواكبة الطلب المتزايد على هذه النوعية من البضائع باعتبارها من أهم السلع الإستراتيجية القومية.

. يتم حالياً تطوير كافة الموانئ المصرية لتصل أطوال الأرصفة بها إلي 76 كم أرصفة بدلاً من 35 كم أرصفة و زيادة الأعماق لتصل إلي 18 متر بما يسمح بإستقبال السفن الكبيرة، و تدعيم الأسطول التجاري المصري

شهد اليوم الفريق مهندس / كامل الوزير – وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بشان إنشاء وتجهيز وإدارة وإستغلال وصيانة وإعادة تسليم منطقة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف (الحبوب) على الرصيف البحري 85 بميناء الأسكندرية وذلك بين الهيئة العامة لميناء الأسكندرية والتحالف المصري الهولندي للشحن والتفريغ EDSCO والمكون من شركة فيترا الهولندية والفتح المصرية حيث قام بالتوقيع عن الهيئة العامة لميناء الأسكندرية السيد اللواء بحري / نهاد شاهين علي شاهين - رئيس مجلس الإدارة - وعن شركة مصر هولندا للشحن والتفريغ EDSCO السيد / أحمد محمد حسن – الرئيس التنفيذي.

أكد الوزير أن هذا التوقيع الخاص برصيف 85 الذي أنشأته شركة مصرية علي أرض مصرية في ميناء مصري وبأموال مصرية وبإستشاري مصري وان الفترة القادمة ستشهد التوقيع على العقود النهائية للمشروع مضيفا أن مصر لاتبيع موانيها بل تتعاقد مع مشغلين مصريين ( قطاع خاص ) وقطاع خاص عالمي من المهتمين بالتعاون مع مصر في مجال إدارة وتشغيل المحطات لنقل الخبرات وتطبيق أساليب الموانئ الذكية والخضراء ، موجهاً التهنئة للتحالف المصري الهولندي الذي وقع مذكرة التفاهم مع هيئة ميناء الأسكندرية مشيراً إلي إدارة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الأسكندرية من تحالف شركة CMA الفرنسية وإيجمت المصرية.

وأضاف وزير النقل أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق الإستفادة المثلى من رصيف 85 المخصص لتداول الحبوب والغلال بغرض زيادة الطاقة الإستيعابية بميناء الأسكندرية لمواكبة الطلب المتزايد على هذه النوعية من البضائع باعتبارها من أهم السلع الإستراتيجية القومية بطاقة تداول حوالي 5 مليون طن سنوياحيث يصل طول الرصيف إلى 433 م وبمساحة أرضية تبلغ 35 ألف م2 وأنه سيتم تنفيذ المنطقة اللوجيستية المتكاملة على رصيف 85/3 وفقاً لأعلى المعايير التكنولوجية والبيئية حيث تلتزم الشركة في كل مايتعلق بالأعمال الإدارية والتشغيلية بالربط الإلكتروني الكامل في نطاق المشروع والتوافق والتكامل مع نظم وبروتوكولات التشغيل الإلكترونية لدى هيئة ميناء الأسكندرية واستخدام أحدث المعدات والتقنيات، كما تلتزم باتخاذ كافة الإجراءات التي من شانها المحافظة على البيئة ومنع تسريب أي مواد أو ملوثات مضرة بالبيئة.

موضحًا أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة وزارة النقل لتطوير ورفع طاقة التداول بالموانئ المصرية لمواكبة التطورات العالمية في مجال النقل البحري واللوجيستيات ، وذلك من خلال تطوير ميناء الأسكندرية كأحد المشروعات القومية العملاقة الرامية إلى تحقيق أعلى معدلات التنمية ولتحويله إلى ميناء محوري ومركز لوجيستي إقليمي وعالمي لخدمة حركة التجارة العالمية مشيرا الى أن الشركة المنفذة ستقوم خلال مدة الإنشاءات بتصميم وإنشاء محطة لتداول بضائع الصب الجاف (الحبوب) على منطقة المشروع بما في ذلك تمويل وتشييد المسطح الأرضي والمخازن والبنية التحتية والفوقية اللازمة وتوفير المعدات وأنها سوف تقوم عقب إنتهاء مدة المشروع بإعادة تسليم كافة عناصره إلى الهيئة العامة لميناء الأسكندرية بما في ذلك المنشآت وتجهيزاتها ومعدات الرصيف البحري وكافة المرافق والمباني وبرمجيات التشغيل.

وأوضح الوزير أن الموانئ في مصر تشهد طفرة كبيرة ويتم إنشاء ظهير خلفي ومناطق لوجيستية لكل ميناء مرتبطة بموانئ جافة عن طريق الربط البري والسككي والنهري مثل، مشيراً إلي إرتباط ميناء الأسكندرية عبر خطوط نقل بري وسككي ونهري بميناء 6 أكتوبر الجاف كما أن لميناء الأسكندرية ظهير ومناطق لوجيستية مثل نجع إسو والألومونيوم وحوض المتراس وحيث يساهم هذا الربط في زيادة حركة التداول في الموانئ وحركة التصنيع لافتا الى انه جاري ازدواج خط الاتحاد القباري المناشي وانشاء وثلة المناشي السادس من أكتوبر لتسهيل حركة نقل البضائع من ميناء السادس من أكتوبر الى ميناء الإسكندرية مشيرا الى أهمية خط الروبيكي العاشر بلبيس لنقل البضائع من الميناء الجاف بالعاشر من رمضان وميناء السخنة والى أهمية القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذه حاليا لنقل البضائع بين الموانىء المصرية المطلة على البحرين الأبيض والمتوسط.

مشيرًا إلى أنه يتم حالياً تطوير كافة الموانئ المصرية لتصل أطوال الأرصفة بها إلي 76 كم أرصفة بدلاً من 35 كم أرصفة وكذلك زيادة الأعماق لتصل إلي 18 متر بما يسمح بإستقبال السفن الكبيرة ، كما يتم تدعيم الأسطول التجاري المصري حيث تم التعاقد علي مركب من كوريا الجنوبية حمولة 38 ألف طن لصالح الشركة الوطنية للملاحة كما يتم التعاون مع كبري الترسانات البحرية في كوريا الجنوبية للتعاقد علي 2 مركب بضائع عامة لصالح شركة القاهرة للعبارات وكذلك التعاون مع الجانب الكوري لتصنيع 4 مراكب أخرى، وتطوير شركة الجسر العربي للملاحة البحرية لافتا الى دراسة التعاقد علي مركب رورو لنقل الخضروات والفواكه إلي جنوب أوروبا وشمال المتوسط، وأن كل هذا يتم لتطوير الأسطول التجاري المصري.

وأشار الوزير إلى أهمية تكامل الموانئ المصرية لمنافسة الموانئ الأخرى والمساهمة في زيادة حركة التجارة العالمية وتسهيل وصول مستلزمات التجارة والصناعة والمحاصيل الزراعية من أماكن الإنتاج للمستهلك سواء في مصر أو في العالم، مشيراً إلي أن كافة الموانئ المصرية بها فرص واعدة للإستثمار مثل موانئ ( الأسكندرية – الدخيلة – دمياط – السخنة – شرق بورسعيد – جرجوب – برنيس – سفاجا ) موضحا ان تطوير كافة الموانىء المصرية يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات

ومن جانبه قدم رئيس الشركة الهولندية الشكر لوزير النقل المصري علي هذا التعاقد، مؤكداً أن شركته من أكبر الشركات العالمية في مجال الشحن والتفريغ وعلي سعادته الكبيرة بالتعاون مع ميناء الأسكندرية في هذا المشروع الكبير الذي يعد نقلة هامة في مجال التعاون بين الشركة الهولندية والجانب المصري.