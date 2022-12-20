ورقة مفاهيم.. توجيهات «التعليم» قبل امتحانات أولى وثانية ثانوى

جدة - نرمين السيد - وقال شادى زلطة، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تنظيم أعمال الامتحانات، وفى ضوء تعليمات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فقد تقرر ما يلى:

- يتولى الموجهون الأوائل من واضعى أسئلة الامتحانات إعداد ورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد الامتحان فى حدود محتويات الورقة الامتحانية يتسلمها الطالب يوميا مع بدء الامتحان على أن يسلمها مرة أخرى بعد انتهاء الزمن الكلى المخصص لكل مادة، ولا يجوز الاحتفاظ بها.

- لا يسمح للطالب دخول لجنة الامتحان بأى أوراق أو كتب تخص المادة أو أوراق بيضاء تستخدم كمسودة.

- يسمح للطالب باستخدام الآلة الحاسبة فقط.

موعد وآليات عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرسلت الوزارة خطابا لمديرى المديريات بشأن آليات عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى، والتى مقرر لها أن تكون فى الفترة من 14 إلى 26 يناير 2023.

ونص الخطاب على ضرورة إعداد جداول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى على مستوى المديرية، ويتم عمل الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجى بالإدارة وفقا للكتاب الدورى (49)، على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

كما نص الخطاب على أنه يتم أداء الامتحانات على النحو التالى:

- بالنسبة لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت يتم امتحانهم لأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% إلكترونيا على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيا، ويكون الامتحان سواء كان (أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية) فى وقت واحد، وهو الزمن المحدد للامتحان، مشيرا إلى أنه فى حالة حدوث أى مشاكل تقنية فى أى مادة يتم أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة فى نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

- وبالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت وكذلك طلبة المنازل يتم أداؤهم للامتحانات ورقيا فى جميع المواد.

- يكون الامتحان الورقى هو نفسه الامتحان الإلكترونى وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على مدير عام الإدارة التعليمية.

- تعقد امتحانات طلاب الدمج التعليمى ورقيا بنفس مواعيد أقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع فى الأعوام السابقة.

- يتم عقد امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع الكلى كما هو متبع فى الأعوام السابقة.