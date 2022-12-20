الأوقاف تواصل عقد محاضرات الدورة العلمية لأئمة الجزائر

جدة - نرمين السيد - واصلت وزارة الأوقاف عقد محاضرات الدورة العلمية المتخصصة التى تقدمها أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات إلى 19 عالما من أئمة ووكلاء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالجزائر.





يأتى ذلك فى إطار الدور الريادى لجمهورية مصر العربية، ودور وزارة الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى المستنير داخل مصر وخارجه.

وخلال المحاضرة التى عقدت بالقاعة الرئيسية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اليوم الثلاثاء، أكد عبد الحكيم بهجات رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف سابقًا، أن أطلس الأوقاف يضمن مسار التنمية لممتلكات الأوقاف، ويفتح الباب للاستثمار الداخلى والخارجى.

كما أوضح أن هذا المشروع الوطنى خرج إلى النور بجهد كبير من هيئة الأوقاف المصرية بالتنسيق مع كل من الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف بوزارة الأوقاف المصرية ووزارة الاتصالات وهيئة المساحة المصرية ومناطق هيئة الأوقاف على مستوى الجمهورية، وقد تم حصر وتوثيق جميع أعيان الوقف ثم رفعها مساحيًّا، وقد صدر فى 92 مجلدًا مطبوعًا ومميكنا إلكترونيًّا، يضع الوقفيات على خريطة الاستثمار ويعيد ممتلكات مستحقى الوقف.

وشدد على أن وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية بعمل هذا الأطلس قد أحدثتا ثورة تصحيحية كبيرة وغير مسبوقة فى التعامل مع مال الوقف واستثمار أعيانه وتحصيل كامل حقوقه، وأن هناك لجنة فنية مشتركة بين وزارة الأوقاف وهيئة المساحة المصرية تقوم على تحديث البيانات دوريًّا.